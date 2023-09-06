Куйвашев и Орлов ознакомились с планами по развитию Академического

Технический запуск долгожданного трамвая, строительство здания для районного суда и дома творчества на 26 тыс. кв. м власти обсудили с гендиректором АО «СЗ «РСГ-Академическое».

Сегодня, 6 сентября, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову представили планы по развитию Академического района города.

Сергей Ланцов, генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), представил план развития дорожно-уличной сети района общей протяженностью 6610 м, включая выезд на ЕКАД и развязку ул. Амундсена – Объездная. Часть улиц, включая развязку, планируется построить в 2024-2026 гг.

Также собравшиеся обсудили строительство здания районного суда, которым занимается администрация, оно должно быть закончено в декабре 2024 г. Дом детского творчества на 26 тыс. кв. м, в котором сможет заниматься почти тысяча детей, вероятно, будет сдаваться поэтапно, уточнил Сергей Ланцов.

Напомним, сегодня в самом молодом районе города дали технический старт движению трамвая. Линия на 4,4 км включает в себя 14 остановок, жители, по словам властей, смогут начать пользоваться транспортом в ноябре 2023 г. В дальнейших планах — трамвайная ветка в направлении Широкой Речки. Всего для движения в Академический планируется закупить 80 трамваев. Этот проект поделен на три этапа, на первом для горожан должны запустить 20 вагонов.

Помимо нового транспорта, в Академическом появляются и новые заведения. Как сообщалось ранее, о планах по расширению сети рассказал создатель концепций Pumpula, Морская/10, «Креветки и бургеры» и Jackie Андрей Максимов:

Думаю, что новые «Креветки и Бургеры» в Академическом районе мы откроем через пару месяцев.

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