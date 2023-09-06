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АСИ: 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии

АСИ: 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии
Иллюстрация: РИА новости

Самой распространенной причиной депрессии среди россиян является насилие в семье. Ежегодно с ним могут сталкиваться до 700 тыс. жителей страны.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ) показало, что почти 10% граждан России, или 15 млн человек, находятся в состоянии глубокой депрессии, пишет «Коммерсант».  

По данным исследования, основными причинами депрессии у россиян являются длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит.  

Гендиректор агентства Светлана Чупшева на Форуме социальных инноваций регионов в Москве рассказала, что самой распространенной причиной глубокой депрессии является насилие в семье. С ним могут сталкиваться ежегодно до 700 тыс. граждан России:

Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов»,— сказала Чупшева в ходе форума.

По результатам исследования АСИ сформулирует свыше 50 жизненных ситуаций, из-за которых люди оказываются в депрессии. Затем специалисты для каждой из типичных ситуаций будут «строить гипотезы и подбирать решения».  

После этого агентство планирует сформулировать для субъектов конкретные проблемы «здесь и сейчас», которые снижают качество жизни людей.  

DK.RU ранее публиковал колонку психотерапевта Анастасии Рубцовой о состоянии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Она объясняла, что депрессия практически всегда сопутствует ПТСР, однако все же является следствием внутренних, а не внешних причин. Анастасия Рубцова отмечала, что ради собственного душевного здоровья важно удерживать связи и общаться с внешним миром.

Также DK.RU публиковал колонку Екатерины Легостаевой о синдроме выгорания. По ее словам, выгорание развивается постепенно и проходит три стадии: сначала возникает напряжение, затем резистенция (когда кажется: «Ах, как здорово я работаю!»), и все это приводит к истощению.

Автор: Екатерина Тарханова
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