АСИ: 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии

Самой распространенной причиной депрессии среди россиян является насилие в семье. Ежегодно с ним могут сталкиваться до 700 тыс. жителей страны.

Исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ) показало, что почти 10% граждан России, или 15 млн человек, находятся в состоянии глубокой депрессии, пишет «Коммерсант».

По данным исследования, основными причинами депрессии у россиян являются длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит.

Гендиректор агентства Светлана Чупшева на Форуме социальных инноваций регионов в Москве рассказала, что самой распространенной причиной глубокой депрессии является насилие в семье. С ним могут сталкиваться ежегодно до 700 тыс. граждан России:

Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов»,— сказала Чупшева в ходе форума.

По результатам исследования АСИ сформулирует свыше 50 жизненных ситуаций, из-за которых люди оказываются в депрессии. Затем специалисты для каждой из типичных ситуаций будут «строить гипотезы и подбирать решения».

После этого агентство планирует сформулировать для субъектов конкретные проблемы «здесь и сейчас», которые снижают качество жизни людей.

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