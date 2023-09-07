«ЦБ: экономика России превысила свои возможности». Ключевую ставку снова повысят?

Экономика, по всей видимости, достигла перегрева, и ее рост далее будет идти более умеренными темпами, считает ЦБ. Регулятор не исключил новое повышение ключевой ставки.

ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки, сообщил ТАСС. Зампред Банка России Алексей Заботкин в рамках форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» рассказал, что рост ВВП России к концу 2023 г. предположительно будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%. Он также подчеркнул, что «проинфляционные риски остаются значительными», поэтому ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки в самое ближайшее время.

Повышение ключевой ставки до 8,5% в июле и до 12% в августе влияет на динамику показателей банковского сектора: банки уже начали повышать ставки, что в итоге замедлит рост спроса на кредиты и увеличит привлекательность депозитов, пояснили аналитики. Темпы роста необеспеченных кредитов в июле ускорились до 1,5% (с 1,4%), а рост автокредитов — до 4% к предыдущему месяцу.

Департамент ЦБ выпустил бюллетень, в которой пояснил, что максимально важно держать кредитный импульс неизбыточным для поддержания ценовой стабильности, иными словами, рост кредита в экономике должен быть умеренным. Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют, подчеркнул департамент ЦБ. Банки уже начали повышать ставки, что в итоге замедлит рост спроса на кредиты и увеличит привлекательность депозитов.

Превышение потенциала происходит, если производства загружены больше, чем нужно, что и означает перегрев экономики, объяснил аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов:

По правилу Тейлора, которое ЦБ использует для расчетов, регулятор при прочих равных должен проводить более жесткую денежно-кредитную политику для того, чтобы реализовать свою антициклическую функцию и сбить перегрев. Тем не менее большого веса бюллетеню придавать не стоит. Это расчеты аналитиков ЦБ. Они ни к чему не обязывают совет директоров ЦБ, насколько я понимаю. Это скорее просто сигнал показать, что экономика выходит из кризисной фазы.

О том, что Банк России видит риски перегрева экономики, Эльвира Набиуллина говорила в июне. Она объясняла, что часть растущего внутреннего спроса может покрыть импорт, но для этого должен расти экспорт, и важно смотреть, как развивается торговый баланс. Кроме того, нужно повышать потенциальные темпы экономического роста. ЦБ ожидает возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 г., это произойдет с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним.