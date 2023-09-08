Свердловские строители готовятся побить рекорд по объему введенного жилья

С начала года в области уже введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, около 40% от этого объема приходится на многоквартирные дома.

Строители Свердловской области с начала 2023 г. ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, на многоквартирные дома от этого объема приходится 824 тыс. кв. м. Департамент информполитики региона сообщил, что, по оценкам на сегодняшний день, застройщики региона к концу года преодолеют рубеж в 3 млн кв. м. Сейчас прирост к показателям прошлого года составляет 20%.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках программы стимулирования жилищного строительства привлек средства федерального бюджета на строительство школ, детских садов, дорог и инфраструктуры.

Сейчас в городе активно застраиваются не только новые районы — Академический и Широкая Речка (куда, как писал DK.RU, до конца года планируется запустить трамвай), но и ВИЗ. В конце августа администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Общая площадь проектируемой территории — в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта — составит 765,9 Га. Здесь появится жилье для 82,6 тыс. чел. При этом жители ВИЗа выступили против строительства «Правительственного квартала» у пруда. Люди боятся, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу пруда.

Как правило, каждый ЖК хочет иметь свою зону, и, как мы видим в других элитных комплексах, ее огораживают. Поэтому создается вопрос о доступности береговой линии для жителей района. А это единственная зеленая зона, поэтому мы хотим, чтобы все следовало изначальному проекту, который был до 2021 г., — отметили участники флешмоба.

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