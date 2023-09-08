Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
98,19
105,27
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловские строители готовятся побить рекорд по объему введенного жилья

Свердловские строители готовятся побить рекорд по объему введенного жилья
Иллюстрация: freepik.com

С начала года в области уже введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, около 40% от этого объема приходится на многоквартирные дома.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Строители Свердловской области с начала 2023 г. ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, на многоквартирные дома от этого объема приходится 824 тыс. кв. м. Департамент информполитики региона сообщил, что, по оценкам на сегодняшний день, застройщики региона к концу года преодолеют рубеж в 3 млн кв. м. Сейчас прирост к показателям прошлого года составляет 20%.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках программы стимулирования жилищного строительства привлек средства федерального бюджета на строительство школ, детских садов, дорог и инфраструктуры.

Сейчас в городе активно застраиваются не только новые районы — Академический и Широкая Речка (куда, как писал DK.RU, до конца года планируется запустить трамвай), но и ВИЗ. В конце августа администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Общая площадь проектируемой территории — в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта — составит 765,9 Га. Здесь появится жилье для 82,6 тыс. чел. При этом жители ВИЗа выступили против строительства «Правительственного квартала» у пруда. Люди боятся, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу пруда.

Как правило, каждый ЖК хочет иметь свою зону, и, как мы видим в других элитных комплексах, ее огораживают. Поэтому создается вопрос о доступности береговой линии для жителей района. А это единственная зеленая зона, поэтому мы хотим, чтобы все следовало изначальному проекту, который был до 2021 г., — отметили участники флешмоба.

Читайте также: МУГИСО пошло против деревни смурфиков на Уктусе

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Эрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документыЭрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документы
  • АСИ: 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессииАСИ: 15 млн жителей России находятся в глубокой депрессии
  • Конкурс на выборах в гордуму — до 7 человек на место. И за кого тут голосовать?Конкурс на выборах в гордуму — до 7 человек на место. И за кого тут голосовать?
  • «Поскромнее, чем раньше»: Путин пересадил чиновников на отечественные авто«Поскромнее, чем раньше»: Путин пересадил чиновников на отечественные авто
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.