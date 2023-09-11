Завод «Русский Хром 1915» сменил собственника и скоро поменяет название

Предприятие приобрела группа компаний «Полипласт». Причина, по которой прежний собственник Сергей Гильварг решил избавиться от актива, и сумма сделки не раскрываются.

Группа компаний «Полипласт» приобрела 100% акций завода «Русский Хром 1915». Предполагается, что теперь предприятие вернет историческое название «Хромпик». Об этом сообщила пресс-служба «Полипласта». Сумма сделки не раскрывается.

Завод «Русский Хром 1915» — одно из крупнейших предприятий Первоуральска. Производит хромовые соединения для металлургии и машиностроения, а также выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности.

Ранее завод входил в MidUral Group. О том, что прежний собственник Сергей Гильварг планирует продать завод в Первоуральске, DK.RU писал в январе. Причины, по которым он пошел на такой шаг, неизвестны. Однако к началу текущего года завод накопил долги: за предшествующие 12 мес. ему предъявили 64 иска на общую сумму в 386 млн руб.

Новый собственник предприятия — ГК «Полипласт» — специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.

Ранее DK.RU писал, что УЗГА построил новый корпус, где будут производить «Ладоги» и «Байкалы» — он располагается во второй очереди «Титановой долины». Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г.

О планах по расширению заявил еще один резидент особой экономической зоны — производитель медоборудования «Отдел медицинской техники». Компания уже завершила возведение первой очереди и приступает ко второй.