По просьбе мэра площадь Екатеринбургского лесничества увеличили в 1,5 раза

К Верх-Исетскому, Парковому, Мало-Истокскому и Городскому лесничеству добавили Широкореченское и Чусовское. Общая площадь Екатеринбургского лесничества выросла с 14 тыс. 752 га до 22 тыс. 883,6 га.

В составе Екатеринбургского лесничества появились новые участковые лесничества — Широкореченское и Чусовское. Земли были переведены из собственности Свердловской области в собственность муниципалитета леса для создания парковой зоны по просьбе главы города Алексея Орлова.

В Екатеринбурге 15 территорий, являющихся городскими лесами. Они в собственности Свердловской области. У меня есть идея разработать городскую программу, забрать у области и создать парковую инфраструктуру. Главное, чтобы забрать с деньгами. Они худо-бедно финансируются через Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Ничего не делается, но поддерживается, — сказал мэр Екатеринбурга ЕАН в августе 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов хочет передать Шарташский лесопарк в концессию. Территорию лесопарка планировали благоустроить к 2022 г. Пока денег на реализацию проекта не нашлось, но городские власти не готовы отказаться от этой идеи. Они намерены привести в порядок заброшенные участки парка за счет средств бюджета, а потом развивать территорию в формате концессионного соглашения. Инвестором проекта станет компания «Темп». Объем инвестиций составит 30 млн руб.

Напомним, что жители ВИЗа выступили против строительства «Правительственного квартала» у пруда. Согласно проекту застройки территории района «ВИЗ-Правобережный», который вынесла на общественное обсуждение Администрация Екатеринбурга, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта появится жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал», куда переедет правительство области. Горожанам идея появления многоэтажек в этой локации не нравится. 6 сентября они провели протестный флешмоб на берегу пруда.