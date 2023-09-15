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Роскомнадзор заговорил о блокировке WhatsApp

Роскомнадзор заговорил о блокировке WhatsApp
Иллюстрация: WhatsApp

WhatsApp сообщил о запуске каналов, такая функция есть у Telegram. Депутаты уверены, что в них будет публиковаться запрещенная и недружественная информация.

#НОВОСТИ

Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» российским пользователям пользоваться отечественными сервисами, которые «работают в российской юрисдикции и соблюдают российское законодательство» в ответ на запуск мессенджером WhatsApp своих каналов, пишет Forbes. «Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — к блокировке», — заявила служба:

Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.

Накануне, 13 сентября, WhatsApp сообщил о запуске каналов, которые станут доступны пользователям в ближайшие месяцы. Аналогичная функция есть у Telegram.

Депутат комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что «сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится», поскольку WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

О том, что официальная позиция относительно деятельности мессенджера на территории России может быть пересмотрена, также заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Роскомнадзор отметил, что требования российского законодательства «распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей».

Согласно отчету F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), за семь месяцев текущего года обнаружили 171 страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp, рассказывал DK.RU. Пик активности киберпреступинов в WhatsApp пришелся на май (68 страниц) и июль (74 страницы).

Автор: Андрей Широков
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