Конфисковать, нельзя перерегистрировать: МИД Эстонии дал российским авто последний шанс

У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть?» — отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс поддержал Европейскую комиссию, которая считает, что российские автомобили нельзя выпускать из ЕС, поскольку это будет расценено как перемещение санкционных товаров. «У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть?» — отметил министр:

Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции (ЕС) должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти [...] Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?

Министр также предложил выяснить, кто приезжает в Эстонию на автомобилях из России и с какой целью. Накануне утром Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезд машинам с российскими номерами, таможня республики будет конфисковывать автомобиль в случае отказа его владельца вернуться в Россию, сообщила Delfi.

Введенный Эстонией запрет на въезд в страну транспортных средств с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, позже пояснил руководитель таможенного контроля страны Антс Кутти.

Россияне ранее столкнулись с арестами личных автомобилей при попытке въехать на них в Германию. В июле Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Посольство России в Берлине посоветовало россиянам не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами до прояснения ситуации, отметив, что немецкая таможня не принимает аргументы, что автомобили — частная собственность. Оно также предупредило о риске возможного уголовного преследования. После выхода разъяснений Еврокомиссии 10 сентября российское посольство в Финляндии также рекомендовало не ездить в страну на автомобилях с российскими номерами.

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