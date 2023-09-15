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Вторая очередь «Дацюк Арены» обойдется свердловскому бюджету в 350 млн руб.

Вторая очередь «Дацюк Арены» обойдется свердловскому бюджету в 350 млн руб.
Иллюстрация: JustMedia.ru

Новое здание построят на месте одного из корпусов стадиона «Юность» на Куйбышева. Застройщиком выступает спортивная школа олимпийского резерва, технический заказчик — Forum Group.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Вторая очередь «Дацюк Арены» — это здание переменной этажности (2–3 этажа) площадью 8460 кв. м. Там разместится ледовая площадка, тренировочные залы для хоккеистов, раздевалки для спортсменов и тренеров. Новый и существующий корпуса соединят теплым переходом. Рядом с ареной планируется построить гостиницу на 120 мест и столовую с залом на 100 мест.

В мае проект получил заключение госэкспертизы. Сообщалось, что одним из источников финансирования стройки станет президентский грант на 100 млн руб., полученный за победу любительской команды «СВ Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги. 

14 сентября близкий к администрации Евгения Куйвашева телеграм-канал «Не для протокола» опубликовал информацию о выделении губернатором 350 млн руб. на строительство второй очереди «Дацюк Арены» и 361,8 млн руб. на возведение школы в 17-м квартале Академического.

Как сообщает РБК Екатеринбург, в департаменте информационной политики Свердловской области информацию подтвердили. Средства на стройки выделят из областного бюджета.

Напомним, что компания самого Павла Дацюка ООО «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) ведет активную строительную деятельность в Екатеринбурге. Один из текущих проектов — гостиница в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов. DK.RU писал, что в ходе реализации проекта рабочие вырубили большую часть деревьев на участке от ул. Декабристов до Белинского и сделали земляную насыпь, сузив русло реки. Хотя берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.

Ранее Администрация Екатеринбурга разрешила ООО «Радиус Девелопмент» построить 30-этажный отель за Домом контор.

Автор: Виктория Говорковская
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