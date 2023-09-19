Госдума придумала, как получить деньги с заводчиков собак и кошек

Пополнить государственную казну вскоре смогут и за счет налогов с заводчиков домашних животных. Владельцы питомников сомневаются в том, что это поможет справиться с «теневым рынком».

В России подготовлен законопроект о требованиях к разведению животных и продаже их потомства, прежде всего речь идет о собаках и кошках, пишет Коммерсантъ. Проект подготовил депутат из «Единой России» Владимир Бурматов. Бурматов предлагает наделить правительство правом «устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и маркированию», а также установить «перечень случаев, при которых допускается реализация потомства животных, и порядок их реализации». Бурматов уточнил, что его законопроект регулирует вопрос разведения именно «непродуктивных животных», то есть не связанных с сельскохозяйственными целями:

Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой — представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством. Это бум издевательства над животными, поскольку у разведенцев не соблюдаются даже элементарные санитарные и ветеринарные требования. Не говоря уже о науке племенного разведения. Более того, это приводит к порочному кругу. Потому что покупатели думают: а почему бы нам самим не осуществить вязку, чтобы продавать породистых котят или щенков? Но они забывают о генетических мутациях, которые возникают в процессе таких бездумных вязок.

Отсутствие государственного контроля в этой области «приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом», уверен депутат.

Минприроды знает про законопроект и «одобряет его». Более того, Минприроды несколько раз пыталось реализовать поручение президента, однако процесс стопорился, потому что в ведомстве «пытались создать очень громоздкий и многоэтажный законопроект и учесть очень много нюансов», которых в федеральном законе, по мнению Владимира Бурматова, быть и не должно.

Избавиться от «серых» заводчиков даже при законодательном регулировании будет очень непросто, предупреждает владелец питомника французских бульдогов «Налс Виста Визард» Наталья Кириллова. Дело в том, что на их «продукцию» есть реальный спрос:

У людей в голове почему-то есть стереотип, что документы на животных стоят бешеных денег. Поэтому, мол, гораздо выгоднее приобрести питомца без них. Хотя на деле это говорит лишь о халатности продавца — и полном отсутствии гарантий и ответственности за продаваемое животное. Принятие поправок никак не скажется на работе ответственных питомников, потому что они и так регистрируют своих животных.

По ее словам, сообщество профессиональных заводчиков поддержит такую инициативу.

Депутат напоминает про поручение президента регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных. Поручение было дано 15 мая 2021 г., ответственным за его реализацию назначили Минприроды. Сейчас законопроект «находится в кабмине». В случае положительного ответа, на который есть все основания рассчитывать, депутат внесет его на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

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