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Уральский гонщик занялся производством спортивной одежды

Уральский гонщик занялся производством спортивной одежды
Иллюстрация: snagracing.ru

Он заявил, что ради максимального распространения эта одежда будет продаваться без наценки – только ради покрытия расходов.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Сергей Карякин, гонщик из Екатеринбурга, решил зайти в новый проект. На этот раз он связан с производством одежды. В новую линейку он планирует включить мембранную куртку, толстовку, футболку. Одежда будет отшиваться в партнерстве с уральским производителем одежды.

Он отметил, что очень доволен качетвом материалов и шитья, а также конструкцией моделей. По его словам, главная задача сейчас — максимальное распространение продукции, поэтому продаваться она будет без наценки, только ради покрытия расходов.

Купить мерч от Сергея Карякина можно будет в социальных сетях. Одежда должна понравиться не только спортсменам, но также всем, кто ценит комфорт и качество.

В родном Екатеринбурге ему удалось наладить производство гоночной техники, рассказывал DK.RU. В этом году специалисты впервые собрали багги из деталей собственного производства. Машина весит около тонны и на данный момент является самым легким образцом подобной техники в мире. 

Напомним, также семья автогонщика Сергея Карякина собирается открыть отель в Екатеринбурге. Гостиница находится на улице Куйбышева, недалеко от Шарташского рынка. Она рассчитана на 70 номеров. Строительство объекта завершено, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь. Отель строит компания «Промстройбизнес», бенефициар которой мама автогонщика Нелля Карякина.

Читайте также на DK.RU: Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas.

Автор: Татьяна Юстус
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