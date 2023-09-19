Сергей Карякин проведет встречу со студентами колледжа транспортного строительства

Он расскажет не только о том, как выиграть ралли в условиях пустыни, но и обсудит возможности карьеры в гоночной индустрии. Ведь ему удалось наладить производство гоночной техники в Екатеринбурге.

26 сентября в Екатеринбургском колледже транспортного строительства пройдет встреча молодежи с победителем ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, автогонщиком Сергеем Карякиным.

Он расскажет, как проходит подготовка к ралли, какие нагрузки испытывают машина и человек в сложнейших условиях гонки по пустыне. Также на встрече Сергей Карякин раскроет возможности карьерного развития в гоночной индустрии и на производстве.

Екатеринбуржец Сергей Карякин в 2017 г. стал первым россиянином, победившим в самом престижном ралли «Дакар» в зачете квадроциклов. В 2020 г. российский автогонщик завоевал серебро «Дакара» в зачете мотовездеходов. А в этом году гоночная команда Сергея Карякина стала пятикратным победителем международного соревнования по ралли-рейдам «Шелковый путь».

Сегодня Карякин остается одним из самых титулованных гонщиков страны. За любой спортивной победой стоит огромный труд, а в автогонках это еще и преодоление себя и умение выстраивать гоночную стратегию, ведь в условиях ралли мало прийти к финишу первым, важно, чтобы транспорт выдержал нагрузку и не сломался.

На встрече с молодежью Сергей Карякин расскажет о своем пути к победе и о трудностях, с которыми ему пришлось справляться: например, во время своего дебютного «Дакара» Сергей проколол колесо и едва не потерял сознание от теплового удара, меняя его в одиночку.

Карякин поделится со слушателями достижением, которым особенно гордится, — в родном Екатеринбурге ему удалось наладить производство гоночной техники. В этом году специалисты впервые собрали багги из деталей собственного производства. Машина весит около тонны и на данный момент является самым легким образцом подобной техники в мире. Ребята узнают, какие материалы и инженерные решения сегодня востребованы в сфере автогонок, а также составят представление о работе команды механиков на ралли. Самые активные слушатели получат возможность прямо на месте обсудить трудоустройство в гоночную команду Сергея Карякина и на производство.

Всероссийская акция «Поделись своим знанием» стартовала в рамках одноименного просветительского марафона Российского общества «Знание», который с 1 сентября охватил всю страну. Проект проходит уже в четвертый раз.

Напомним, что еще можно присоединиться к акции «Поделись своим знанием». Желающие могут предоставить площадку для проведения просветительской акции или же стать спикером. Для этого надо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» до 29 сентября 2023 года.

Напомним, DK.RU подробно рассказывал, как Сергею Карякину удалось одержать победу на «Шелковом пути».

Материалы по теме:

Гонщик Сергей Карякин примет участие в 13-м международном ралли «Шелковый путь»

Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка прошли участок Казань-Уфа и пришли вторыми

Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке

Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь»

Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда Шелковый путь

Больше половины пути позади: команда Карякина прошла пятый этап «Шелкового пути»

Лопнул ремень: команда Карякина столкнулась с трудностями на новом этапе «Шелкового пути»

Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды