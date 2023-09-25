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На месте одного из закрывающихся «Елисейских» откроется «Перекресток»

На месте одного из закрывающихся «Елисейских» откроется «Перекресток»
Иллюстрация: Соцсети Александра Оглоблина

Гастроном на Красноармейской, 64 завершит работу 27 сентября — сейчас здесь распродают остатки товаров и оборудование, после чего будут готовить помещение к ремонту.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

О судьбе одного из четырех гастрономов «Елисейских» Александр Оглоблин рассказал в соцсетях. Сейчас в магазине распродают остатки товаров, а также оборудование — холодильники, стеллажи, системы освещения. В октябре помещение передадут арендатору для проведения ремонтных работ.

Предприниматель подтвердил DK.RU, что договор о передаче помещения на ул. Красноармейской для магазина сети «Перекресток» уже заключен. По помещениям на ул. 8 Марта, Юмашева и Шейнкмана пока идут переговоры с пулом арендаторов.

О закрытии гастрономов «Елисейский» в Екатеринбурге стало известно в начале сентября. Как уже писал DK.RU, владелец сети объяснил свое решение падением реальных доходов граждан и связанным с этим оттоком покупателей в дискаунтеры.  

Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично. Закрытие связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети, — отметил ранее Александр Оглоблин.

Напомним, уральская сеть магазинов «Елисей» начала работать в Екатеринбурге в 2000 г. В 2014 г. был открыт гастроном «Елисейский». В 2015 г. в Екатеринбурге было 30 магазинов сети. В последние несколько лет количество точек стало сокращаться. Так, в июне 2023 г. закрылся гастроном «Елисейский» в торговом центре «Европа». На месте некоторых закрытых магазинов «Елисей» сейчас работают магазины «Монетка».

Автор: Елизавета Порошина
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