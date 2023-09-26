Уральцы начали больше посещать торговые центры

По мнению экспертов, частичное восстановление потока посетителей торговых центрах обусловлено постепенным заполнением площадей новыми и «вернувшимися» арендаторами.

Во второй половине августа – первой половины сентября 2023 г. посещаемость торговых центрах в крупных городах Уральского федерального округа выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. А в пик активности, пришедшийся на недели перед 1 сентября, число потенциальных покупателей выросло на 5%.

Подобное наблюдается на фоне частично восстанавливающийся привлекательность ТЦ для потребителей ввиду постепенного заполнения новыми и «вернувшимися» арендаторами площадей, пустовавших после ухода ряда международных брендов», — комментирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев (цитата по «Ъ»).

Ранее DK.RU писал, что спрос арендаторов на помещения для торговли стал медленно восстанавливаться в начале текущего года. Постепенно стала расти и посещаемость торговых центров. Одной из причин этого эксперты называют открытие новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex, включая один из самых популярных у россиян Zara.

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