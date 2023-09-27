Первый шаг к признанию. БУТ начали включать в стратегии развития муниципалитетов

Это первый шаг к получению официального статуса. Сейчас понятия «туристическая тропа» в законе нет. БУТ — один из первых подобных проектов, которому удастся вот так закрепиться в правовом поле.

Большая уральская тропа включена Правительством Свердловской области в стратегию развития туризма Кировградского ГО до 2030 г. Это результат совместной работы команды БУТ, а также заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой и главы Кировградского района Александра Оськина.

Один из руководителей проекта, юрист Алексей Силиванов объяснил, почему это важный шаг для стратегического развития Большой уральской тропы. По его словам, вопросы создания туристских троп законодательно на сегодняшний день не урегулированы. В Государственной думе только обсуждается законопроект, закрепляющей понятие туристской тропы и ее статус.

А Большая уральская тропа — это амбициозный уже существующий проект, ее маршрут в перспективе составит 2,5 тыс. км и позволит путешествовать через весь Урал. Он может позиционироваться как на федеральном уровне, так и на международном. БУТ объединяет Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье.

И вот оператор БУТ АНО «Лаборатория внутреннего туризма» в условиях отсутствия федеральных правил при поддержке региональных властей реализует стратегию по включению развития отдельных участков БУТ в программы развития муниципалитетов, пояснил юрист.

Так, 21 сентября 2023 г. на заседании правительства Свердловской области утверждена комплексная программа развития Кировградского городского округа, предусматривающая проведение ряда мероприятий, направленных на увеличение потока туристов в муниципальном образовании в два раза за счет реализации проекта БУТ.

«Стратегическое планирование развития БУТ в Свердловской области — это основа, которая позволит Большой уральской тропе одной из первых в России получить официальное признание и поддержку властей после принятия нового закона», — подчеркнул Алексей Силиванов.

Сейчас Большая уральская тропа промаркирована на протяжении более 1000 км. 600 из них промаркированы в Свердловской области на средства гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В течение трех месяцев почти 100 волонтеров и команда Большой уральской тропы при поддержке Департамента РТ и ИГ Свердловской области проехали тысячи километров на авто и прошли пешком сотни километров по лесным тропам, проводя разведку, актуализацию, минимальную расчистку и маркировку бело-красно-белыми метками маршрута по Среднему и Северному Уралу. Израсходовано более 1200 килограммов белой краски и 500 килограммов красной.

В регионе маршрут захватывает множество природных достопримечательностей, среди которых: Конжаковский камень, гора Качканар, гора Белая, Висимский заповедник, гора Шунут, гора Волчиха, Чертово городище, озеро Таватуй, Флюс, Семь Братьев. Большая уральская тропа призвана объединить существующие эколого-туристические маршруты со знаковыми дестинациями.

Нить маршрута формируется, в основном, по Уральскому хребту по границе водораздела с учетом существующих объектов коммерческой туристической инфраструктуры. Также произведена стыковка свердловского участка Большой уральской тропы с пермским и челябинскими отрезками самого протяженного горного маршрута в России.

Напомним, что точка отсчета этого проекта – 52 км в Веселых горах Висимского заповедника были промаркированы в мае 2022 г. В сентябре 2022 г. тропа вышла за пределы Висимского заповедника, а в марте 2023 г. в работу над проектом начали включаться муниципалитеты.

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