Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
96,50
101,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбургский застройщик реализует проект на берегу Волги

Екатеринбургский застройщик реализует проект на берегу Волги
Автор фото: nikitabuida. Иллюстрация: ru.freepik.com

Экспансия уральских девелоперов в другие регионы продолжается. Ранее «УГМК-Застройщик» и группа «Синара» сообщили о создании курортных центров за пределами СО, сейчас — «Первостроитель».

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Компания «Первостроитель» собирается построить рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Волги на участке между Самарой и Тольятти.

В проект заложены: гостиница на 150 номеров, медицинский центр на 300 пациентов, рестораны, глэмпинг с гостевыми домами на 120 человек, зона водной активности, пляж, благоустроенная набережная. Компания также планирует создать зону марины и яхт-клуб с причалами для лодок и катеров.

Комплекс будет принимать гостей круглый год.

«Первостроитель» планирует начать работы в этом году и завершить их в течение трех лет. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд руб.

Это не первый «курортный» проект уральских девелоперов за пределами «домашнего региона». В 2026 г. группа «Синара» планирует запустить в Карачаево-Черкесии поселок с горнолыжной инфраструктурой. Весной 2023 г. «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство пятизвездочного отеля в Шерегеше. На территории курорта появится инфраструктура для отдыха, активного и делового туризма. Этот проект — крупнейший в России по объему инвестиций: более 110 млрд руб. Он уже стал победителем премии WOW Awards.

Читайте также на DK.RU:

Большая уральская тропа стала обрастать бизнесами формата «где поесть» и «где пожить»

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • ФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансыФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансы
  • Haier Group закрывает завод в Кирове. С рынка бытовой техники уходит еще один игрокHaier Group закрывает завод в Кирове. С рынка бытовой техники уходит еще один игрок
  • Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»
  • «Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод«Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.