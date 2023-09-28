Екатеринбургский застройщик реализует проект на берегу Волги

Экспансия уральских девелоперов в другие регионы продолжается. Ранее «УГМК-Застройщик» и группа «Синара» сообщили о создании курортных центров за пределами СО, сейчас — «Первостроитель».

Компания «Первостроитель» собирается построить рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Волги на участке между Самарой и Тольятти.

В проект заложены: гостиница на 150 номеров, медицинский центр на 300 пациентов, рестораны, глэмпинг с гостевыми домами на 120 человек, зона водной активности, пляж, благоустроенная набережная. Компания также планирует создать зону марины и яхт-клуб с причалами для лодок и катеров.

Комплекс будет принимать гостей круглый год.

«Первостроитель» планирует начать работы в этом году и завершить их в течение трех лет. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд руб.

Это не первый «курортный» проект уральских девелоперов за пределами «домашнего региона». В 2026 г. группа «Синара» планирует запустить в Карачаево-Черкесии поселок с горнолыжной инфраструктурой. Весной 2023 г. «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство пятизвездочного отеля в Шерегеше. На территории курорта появится инфраструктура для отдыха, активного и делового туризма. Этот проект — крупнейший в России по объему инвестиций: более 110 млрд руб. Он уже стал победителем премии WOW Awards.

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