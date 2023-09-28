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Титов предложил Путину упростить въезд для дешевой рабочей силы из Азии

Титов предложил Путину упростить въезд для дешевой рабочей силы из Азии
Иллюстрация: ТАСС

Рабочие из Вьетнама, Таиланда, Филиппин: бизнес-омбудсмен предложил действенные меры по компенсации ушедшей из России рабочей силы. Без нее экономика может встать.

#НОВОСТИ

Нехватку рабочих рук депутаты предложили решить за счет мигрантов, на этот раз из визовых стран, и жителей Юго-Восточной Азии, имеющих славу недорогой рабочей силы. С таким предложением бизнес-омбудсмен Борис Титов подошел к Владимиру Путину. Для реализации плана от президента потребуется упростить механизм трудовой миграции для рабочих, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза, пишут РБК.

К странам Юго-Восточной Азии относят 11 государств, среди которых: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Бруней, Восточный Тимор, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Сингапур. В регионе проживают 8% всего населения Земли или 655 млн человек.

Бизнес-омбудсмен также предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу в той или иной отрасли. Вместо этого нужно использовать механизм определения и согласования работодателем и государством невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками — так называемый тест рынка труда, который используется для неквотируемых профессий:

Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда, сейчас на их долю приходится около 4,49% от всех трудовых мигрантов, — говорится в письме Титова.

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года, разрешение на работу Титов предложил заменить выдачей патента по аналогии с Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном.

Для них же — установить требование медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации в течение 30 дней по приезде в Россию и отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права (по аналогии с гражданами ЕС). Выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя перевести в онлайн-режим (с заполнением информации как на русском, так и на других языках):

В кадровой сфере нам нужны действенные меры. Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения, наоборот, ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них трезвым взглядом экономиста. Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик. 

Президент Владимир Путин в середине сентября не поддерживал идею увеличения миграционного притока, утверждая, что интересы россиян важнее этого и прежде всего нужно думать о них. «Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное — прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации».

Проблема дефицита кадров в России началась еще в пандемию COVID-19, когда многие компании, в том числе из строительной отрасли, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы, большую часть из которых составляли приезжие из Средней Азии. Текущее ослабление рубля может еще больше снизить привлекательность российского рынка для мигрантов-строителей. Спрос на квалифицированных рабочих в стране такой, что учебные заведения перестроили графики работы: учащиеся технических колледжей и техникумов учатся в свободное от работы время, а не наоборот, рассказывал DK.RU.

На сегодня о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. В 2022 г. численность населения России упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 г. составила 146,45 млн, по данным Росстата. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы в строительной отрасли к 2030 г. на фоне роста экономики может составить 400 тыс. человек.

Автор: Андрей Широков
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