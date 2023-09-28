Титов предложил Путину упростить въезд для дешевой рабочей силы из Азии

Рабочие из Вьетнама, Таиланда, Филиппин: бизнес-омбудсмен предложил действенные меры по компенсации ушедшей из России рабочей силы. Без нее экономика может встать.

Нехватку рабочих рук депутаты предложили решить за счет мигрантов, на этот раз из визовых стран, и жителей Юго-Восточной Азии, имеющих славу недорогой рабочей силы. С таким предложением бизнес-омбудсмен Борис Титов подошел к Владимиру Путину. Для реализации плана от президента потребуется упростить механизм трудовой миграции для рабочих, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза, пишут РБК.

К странам Юго-Восточной Азии относят 11 государств, среди которых: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Бруней, Восточный Тимор, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Сингапур. В регионе проживают 8% всего населения Земли или 655 млн человек.

Бизнес-омбудсмен также предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу в той или иной отрасли. Вместо этого нужно использовать механизм определения и согласования работодателем и государством невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками — так называемый тест рынка труда, который используется для неквотируемых профессий:

Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда, сейчас на их долю приходится около 4,49% от всех трудовых мигрантов, — говорится в письме Титова.

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года, разрешение на работу Титов предложил заменить выдачей патента по аналогии с Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном.

Для них же — установить требование медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации в течение 30 дней по приезде в Россию и отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права (по аналогии с гражданами ЕС). Выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя перевести в онлайн-режим (с заполнением информации как на русском, так и на других языках):

В кадровой сфере нам нужны действенные меры. Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения, наоборот, ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них трезвым взглядом экономиста. Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик.

Президент Владимир Путин в середине сентября не поддерживал идею увеличения миграционного притока, утверждая, что интересы россиян важнее этого и прежде всего нужно думать о них. «Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное — прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации».

Проблема дефицита кадров в России началась еще в пандемию COVID-19, когда многие компании, в том числе из строительной отрасли, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы, большую часть из которых составляли приезжие из Средней Азии. Текущее ослабление рубля может еще больше снизить привлекательность российского рынка для мигрантов-строителей. Спрос на квалифицированных рабочих в стране такой, что учебные заведения перестроили графики работы: учащиеся технических колледжей и техникумов учатся в свободное от работы время, а не наоборот, рассказывал DK.RU.

На сегодня о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. В 2022 г. численность населения России упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 г. составила 146,45 млн, по данным Росстата. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы в строительной отрасли к 2030 г. на фоне роста экономики может составить 400 тыс. человек.