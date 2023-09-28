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Дворец водных видов спорта отмечен престижной архитектурной премией

Дворец водных видов спорта отмечен престижной архитектурной премией
Иллюстрация: Группа "Синара"

«Золотая капитель» — одна из старейших архитектурных премий страны. В этом году на суд жюри был представлен 91 проект. География — от Калининграда до Владивостока.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Национальный независимый архитектурный рейтинг «Золотая капитель» составляется с 1996 г. Судейство премии многоуровневое: жюри 1 и 2 уровня, плюс «гамбургский счет», в котором все участники рейтинга, 352 человека, голосуют за все проекты, кроме своих. Последний существует параллельно и определяет собственных лауреатов.

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, спроектированный бюро ARCHINFORM, вошел в суперфинал конкурса и получил диплом III степени «Гамбургский счет». Диплом I степени — у Пакгаузов Нижнего Новгорода. Проект реставрации и приспособления к современному использованию. Диплом II степени — у новосибирской школы в микрорайоне «Евроберег».

Напомним, что Дворец водных видов спорта открылся в Екатеринбурге в апреле 2023 г. Он стал одним из крупнейших спортивных сооружений России. Во дворце функционируют два бассейна олимпийских размеров и специальный прыжковый бассейн, спортивные залы и общественные пространства. Вместимость трибун — более 5200 мест.

Ранее DK.RU подробно описал, в чем состоит уникальность этого сооружения.

Автор: Виктория Говорковская
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