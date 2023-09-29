Госдума увеличивает МРОТ до 19 242 руб. в месяц

В год выборов президента по поручению Владимира Путина с 1 января 2024 г. заплаты проиндексируют примерно для 4,8 млн работников на уровне инфляции.

Проект бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. предполагает увеличение прожиточного минимума на душу населения до 15 453 руб. (для трудоспособного населения — до 16 844 руб.), проект уже внесен в Госдуму. Все значения выросли относительно действующих в 2023 г. Величину проиндексировали на 7,5% — уровень инфляции по итогам 2023 г. по прогнозу Минэкономразвития. Прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 13 290 руб., для детей — в 14 989 руб.

Размер МРОТ в следующем году также увеличится — на 18,5%. В 2023 г. МРОТ составляет 16 242 руб., а в 2024-м сумма вырастет до 19 242 руб. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год повысится до 47,7%. Принятие законопроекта обеспечит индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников, говорится в пояснительной записке.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 г. поручил обеспечить повышение МРОТ с 1 января 2024 г. на дополнительные 10%. Путин потребовал увеличить максимальный размер социальных налоговых вычетов: по расходам на обучение детей — с текущих 50 000 до 110 000 руб в год; на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 000 до 150 000 руб. Вернуть можно 13% от этих сумм при условии уплаты НДФЛ в бюджет на соответствующую сумму.

На подготовку и проведение выборов президента в 2024 г. в бюджете-2023 заложено 33,2 млрд руб., рассказывал DK.RU. Это будут одни из самых дорогих выборов президента России в истории и первые выборы, которые состоятся даже при введении военного положения, о чем подписан специальный законопроект.

В 2024 г. на 68% так же вырастут расходы на оборонку. Обеспечение фронта — главная задача бюджета. Траты на оборону впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн руб. Минфин рассчитывает, что после 2024 г. расходы на оборону можно будет снижать: на 2025-й планируются 8,5 трлн, на 2026-й — 7,4 трлн руб. Увеличатся в 2024 г. до 3,38 трлн руб. расходы и на национальную безопасность и правоохрану. Это более чем на 1 трлн руб. больше, чем было в 2021-м.