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Кто следующий? Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Кто следующий? Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Иллюстрация: РИА новости

Запрет распространяется как на легковые автомобили, так и на грузовики. Ранее все страны ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу, запретили въезд автомобилям с российскими номерами.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами до 2 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу болгарской пограничной полиции Антона Златанова. Согласно сообщениям болгарской стороны, запрет будет распространяться как на легковые машины, так и на грузовики:

Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей, — сообщил глава болгарской пограничной полиции.

На данный момент ограничения на въезд автомобилей с российскими номерами уже ввели все страны ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша. Также запрет поддержали Норвегия и Германия. Италия заявила, что такое ограничение является популизмом и заявила, что не будет запрещать въезд на территорию страны российским автомобилям.  

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами, сообщал DK.RU.

В список запрещенных к ввозу на территорию ЕС предметов также вошли мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Позднее в ЕК пояснили, что решение о конфискации имущества россиян таможенные службы стран ЕС принимают самостоятельно. ЕК разрешила не конфисковывать личные вещи российских туристов, даже если они запрещены для ввоза, но это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, например, автомобилях.    

Автор: Екатерина Тарханова
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