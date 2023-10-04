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Со школьной скамьи. Рособрнадзор будет вести воинский учет школьников и студентов

Со школьной скамьи. Рособрнадзор будет вести воинский учет школьников и студентов
Иллюстрация: РИА Новости

Это поможет в создании Единого реестра воинского учета. Цифровизация отрасли позволит военкоматам отправлять повестки на Госуслугах, юридически их приравняют к бумажным.

#АРМИЯ#НОВОСТИ

Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов и ординаторов для передачи в Единый реестр воинского учета, пишет РБК. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.  

Согласно документу, сведения будут собирать о школьниках, а также учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров.  

Известно, что Рособрнадзор будет собирать такие данные, как фамилия, имя, отчество, пол, данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Как рассказывал DK.RU, в апреле 2023 г. были приняты поправки о цифровизации воинского учета.   Создании Единого реестра воинского учета позволяет оповещать призывников с помощью электронных повесток на «Госуслугах», юридически они приравнены к бумажным, которые вручаются под подпись.  

Сформировать государственный информационный ресурс данных военнообязанных президент Владимир Путин поручил Минцифры, ФНС и Минобороны до 1 апреля 2024 г. С 2024 г. также предельный призывной возраст увеличится до 30 лет.

Напомним, что 1 октября в России стартовал осенний призыв, а также вступили в силу новые рафы для работодателей за неверное ведение воинского учета военнообязанных сотрудников.

Автор: Екатерина Тарханова
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