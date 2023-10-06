Должна ли городская власть учитывать мнение горожан — Аркадий Чернецкий

Экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области высказался, надо ли учитывать мнение горожан при редевелопменте и давать льготы застройщикам.

Вопросы изменения жилой среды и облика города для екатеринбуржцев очень чувствительные. На днях администрации города пришлось отказаться от строительства жилых высоток на набережной Верх-Исетского пруда. А 6 октября на сайте Change.org появилась петиция с требованием его убрать пятиметрового льва, возникшего на пересечении улиц Вайнера и Попова в ночь на 5 октября.

Экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель председателя ЗакСо Свердловской области Аркадий Чернецкий рассказал «Ъ-Урал», должны ли власти прислушиваться к горожанам при редевелопменте центра города, и почему ситуация с апартаментами «идиотская».

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На чье мнение надо опираться — на мнение населения или спецов?

— Самый простой ответ: «мы не можем игнорировать мнение населения», к сожалению, не является абсолютно правильным. Хотя, по существу, мнение населения отвергать нельзя. Но рассчитывать, что мнение населения — это истина в последней инстанции — тоже не нужно. Нужен достаточно взвешенный подход. Обеспечивать взвешенность этого подхода, несомненно, должна администрация города. Она должна выступить в двух ипостасях — организатора переговоров и конечного арбитра, который должен принимать решения.

В качестве примера, когда вопрос оказался не урегулирован, Аркадий Чернецкий привел выступления екатеринбуржцев против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В качестве положительного — перенос памятника Малышева и строительство церкви Большой Златоуст.

Аккуратно все сделали, разбили сквер. Прошли годы. И храм, и памятник стоят. Все это воспринимают, как само собой разумеющееся. Это просто иллюстрация того, как должна действовать и администрация, и ответственное городское сообщество, и представители бизнеса.

О налоговых льготах для девелоперов, работающих с историческим наследием

Аркадий Чернецкий отметил, что компаниям, восстанавливающим исторические памятники, необходима такого рода поддержка. Но налоговое законодательство не совершенно. А региональные власти очень осторожно подходят к решению подобных вопросов и из опасения лишиться федеральных денег.

Как только Минфин узнает, что регион дает послабления по льготам, то все вопросы, связанные с перечислением денег из федерального бюджета, становятся на паузу. Раз регион дает денег, значит у него все в шоколаде и какие еще деньги из федерального бюджета.

Об апартаментах:

— Более идиотской позиции, чем ситуация с апартаментами, по-моему, законодательство РФ на сегодняшний день не знало. С одной стороны, в законе о санитарном благополучии написано, что в нежилых помещениях гражданам проживать нельзя. С другой стороны, апартаменты являются по факту нежилыми помещениями и в них все прекрасно проживают.

Люди, которые выбирают апартаменты, должны понимать и понимают, что есть плюс и что минус. Если их устраивают ценовые преференции, локация и они готовы за это платить.

Если не устраивает — они не готовы платить. Так и существуют апартамент во всем мире и не надо сюда привязывать никакие социальные объекты, поликлиники.

Не хочешь – не живи, хочешь – живи! Проблема перезрела. Это уже просто насмешка над нашим законодательством.

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