Экс-руководитель Управления автодорог Свердловской области отправлен под арест

Вячеславу Данилову предъявлено обвинение в получении взятки. В сентябре его освободили от должности начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области по инициативе Минтранса.

Вячеслава Данилова, уволенного из «Управления автомобильных дорог» в сентябре, обвинили в получении взятки в 4 млн руб. и поместили в СИЗО. По версии следствия, в марте 2023 г. он запросил эту сумму у руководителей АО «Мелиострой» Ирины и Михаила Городничевых за помощь в получении госконтрактов на содержание автодорог.

31 марта АО «Мелиострой» и «Управление автодорог» заключили госконтракт на ремонт и содержание дорог общего пользования регионального значения на сумму 2 млрд 972 млн 399 тыс. 560 руб. 36 коп. Как сообщает ЕАН, 18 апреля Городничевы передали Вячеславу Данилову взятку в здании «Управления автомобильных дорог».

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Ему грозит до 15 лет колонии. Вячеслав Данилов пытался обжаловать арест, но суд ему отказал.

Ранее DK.RU сообщил о проведении прокурорской в проверки в администрации Екатеринбурга. Сотрудников прокуратуры изучают документы, связанные с деятельностью нестационарных торговых объектов: киосков, торговых павильонов, точек уличной еды. Представители ведомства уже установили, что владельцы таких точек в течение нескольких лет переплачивали за право работать на муниципальной земле.

Напомним, что в сентябре сотрудники прокуратуры пришли в Свердловский департамент по развитию туризма. Надзорный орган заинтересовался распределением многомиллионных грантов, выделенных на развитие туризма. В частности тем, что большую часть денег получили несколько фирм.