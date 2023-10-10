Суд не разрешил свердловской РЭК поднять тарифы на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия попыталась оспорить в суде решение антимонопольной службы, признавшей действия РЭК не соответствующими российскому законодательству.

Прошлой осенью свердловская РЭК повысила цены на электричество на 35%. После чего в ФАС России поступило множество жалоб на высокие дневные и пиковые тарифы на электроэнергию. Служба провела проверку и выявила, что Региональная энергетическая комиссия неверно установила тарифы на текущий год.

Антимонопольщики отменили постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области и предписали снизить дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан до 1 февраля 2023 г.

РЭК попыталась оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы. Теперь РЭК обязана пересмотреть свои расчеты.

Напомним, что в январе 2023 г. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области аннулировала ночной тариф по выходным и праздникам.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2024 г. «коммуналка» в Свердловской области может подорожать на 15%.