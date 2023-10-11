В Екатеринбург приедут более 300 микробиологов

Они обсудят новейшие разработки в диагностике. Специалисты подчеркивают: недавняя пандемия показала, насколько в современном мире важны и востребованы микробиологи.

В Екатеринбурге впервые состоится форум медицинских микробиологов УрФО. Обсудить новейшие разработки в области диагностики инфекций и патологий инфекционного генеза в городе соберутся более 300 медиков.

Как отметила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава РФ в УрФО Наталья Кочнева, пандемия коронавируса показала, насколько сейчас востребованы микробиологи.

Сейчас идет революция в специальности: мы занимаемся переподготовкой врачей, помогаем им в этой гонке. Форум станет одним из важных этапов в этой работе, — подчеркнула Кочнева (цитата по ЕАН).

Главными спикерами форума станут директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Татьяна Припутневич и президент Федерации лабораторной медицины Андрей Иванов.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что уральские медики начали применять новую технологию ядерной медицины для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Она позволяет снимать выраженный болевой синдром.

Также DK.RU писал, что в Академическом может появиться медицинский хаб из частных клиник, в том числе столичных. Также в Академическом планируется строительство медицинского кластера.

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