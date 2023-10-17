В скорой помощи Екатеринбурга возник серьезный дефицит кадров

По оценкам Игоря Пушкарева, сейчас не хватает 160 специалистов. Это связано с высокой нагрузкой на сотрудников скорой помощи и их недостаточно высокими зарплатами.

В скорой помощи Екатеринбурга не хватает медиков. Как рассказал главный врач Игорь Пушкарев в эфире ОТВ, на работу необходимо принять 60 врачей (прежде всего, педиатров и анестезиологов-реаниматологов) и 100 фельдшеров. По мнению руководителя, решить кадровую проблему не получается прежде всего потому, что нагрузка медиков в скорой помощи гораздо выше, чем у коллег в поликлиниках и стационарах.

Сейчас у нас зарплаты даже меньше, чем у врачей в стационарах, но нагрузка при этом колоссальная. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи 24 часа находятся в машине. При этом средняя зарплата медперсонала — 64 тыс. руб., у врачей чуть больше — это 96 тыс. руб. В отличие от наших коллег, которые работают в стационарах, поликлиниках, они находятся у себя дома, я так называю, в больнице. А мы работаем на улице, в подъездах, в квартирах у пациентов, — отметил Игорь Пушкарев.

По сравнению с Москвой, финансирование скорой помощи в Екатеринбурге ниже. Если в столице выезд бригады стоит 11 тыс. руб., то у нас — всего 4,5 тыс.

Отметим, с проблемой нехватки кадров сталкиваются и другие сферы. Наиболее остро проблема стоит в сфере промышленности. Квалифицированным рабочим с техническим образованием готовы платить до 200 тыс. руб., но, на удивление, предприятия подолгу не могут закрыть вакансии, отмечают эксперты АРАУ. Для того чтобы устранить дефицит кадров на предприятиях в будущем, в Свердловской области запустили реформу среднего профессионального образования.

Как уже писал DK.RU, по итогам сентября 2023 г. на одну активную вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активных резюме (год назад было 4) — кадровый голод в регионе усилился в 1,6 раза. Больше всего от нехватки работников страдают автомобильный бизнес, логистика, строительство и розничная торговля. Сложно найти сотрудника в сфере обслуживания, отмечают в службе исследований hh.ru.