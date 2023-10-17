Белый дом: у нас два тренда в отношении бюджетной помощи бизнесу

Субсидии точно сохранятся в приоритетных для государства отраслях, для остальных доступность льготного кредитования упадет. Но есть и послабления: при форс-мажоре часть субсидий можно не возвращать.

Из-за меняющейся ключевой ставки и вероятного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России правительство вынуждено искать новый баланс в оказании поддержки бизнесу из средств бюджета, пишет Коммерсантъ. Большинство программ поддержки были привязаны к ключевой ставке ЦБ и принимались в период заметно более низких рыночных ставок. Накануне на regulation.gov.ru были опубликованы сразу два проекта поправок к постановлениям, регулирующим особенности господдержки.

В первую очередь Минфин подготовил изменения в расчет параметров федерального субсидирования процентной ставки по кредитам, облигационным займам и договорам лизинга. Авторы проекта в пояснительной записке указывают, что проект потребовался в связи с расширением практики предоставления субсидий по кредитам с плавающей ставкой. В новом законопроекте будет определен потолок конечной ставки, при превышении которого субсидирование осуществляться не будет. Диапазон верхнего предела конечной ставки кредитования предлагается скорректировать в сторону уменьшения из-за сужения диапазона кредитных ставок по предоставляемым кредитам с 2016 г.

Как правило, программы субсидирования сконцентрированы в приоритетных для государства отраслях. А для остальных в условиях высокой ставки ЦБ доступность кредитования во многом будет зависеть как раз от «потолка» — решение способно снизить привлекательность льготных программ. Обозначено, что изменения направлены на «минимизацию бюджетных рисков при осуществлении такого субсидирования».

Второй проект постановления затрагивает интересы лизинговых компаний и предприятий-лизингополучателей. Будут изменены правила предоставления субсидий для стимулирования спроса и повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции — они смягчают ответственность лизинговых компаний, если те не смогли выполнить условия соглашения о субсидии при предоставлении скидки лизингополучателям. Сейчас в случае недостижения взятых на себя обязательств бизнес должен вернуть в бюджет субсидии и пени за каждый день просрочки, эта сумма при этом привязана к ключевой ставке.

Проект Минпромторга предусматривает возможность переноса предоставления актов приемки-передачи оборудования в лизинг, так как из-за запрета на ввоз санкционного оборудования в РФ предприятия легкой промышленности вынуждены доставлять его через «дружественные» страны, что ведет к увеличению сроков поставки или замене поставщика. В Минпромторге полагают, что возврата части средств, пропорциональной масштабу невыполнения условий, будет достаточно, нынешние же условия могут нанести несоразмерный ущерб компаниям в легкой промышленности, и без того страдающим от санкций.

В случае изменений никакие штрафы за просрочку бизнесу платить не придется: в бюджет нужно будет вернуть лишь средства субсидии пропорционально недостижению планов. А в случае форс-мажора предприятия могут и вовсе не возвращать средства субсидии в бюджет.

Пересмотр подходов к субсидированию процентных ставок, спровоцированный изменением денежно-кредитных условий, может стать аргументом для реформы системы всей господдержки. Ведомства ждут содержательные изменения при распределении мер господдержки. Планы правительства по технологическому развитию потребуют сконцентрировать бюджетную помощь, отказавшись от принципа независимых вертикалей с несогласованными программами поддержки.

Вскоре предприниматели смогут взять колесную технику в лизинг с выгодой до 25%, рассказывал DK.RU. Льготная программа Минпромторга России распространяется на легковые, коммерческие и грузовые автомобили российского производства.