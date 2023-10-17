Новак приказал нефтяникам сосредоточиться на производстве зимнего дизеля

В сентябре зимний сезон, особенно у логистических компаний, оказался под угрозой срыва из-за запрета на экспорт топлива. Тогда цистерны пришлось заполнить летним дизелем.

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. На совещании Новака с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза по поручению Владимира Путина речь шла о регулировании внутренних цен на топливо. Представители ведомств заявили, что ситуация в рознице стабильная, биржевые и мелкооптовые цены снижаются, как и стоимость топлива для сельхозпроизводителей. Но для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза стране необходимо больше дизеля.

Напомним, после введения ограничений на экспорт топлива нефтяники сообщили, что резервуары для хранения и система «Транснефти» постепенно заполняются летним дизельным топливом, поэтому закладывать на хранение зимнеее топливо со специальными присадками для низких температур, что традиционно происходит в октябре, некуда.

Обычное дизтопливо при отрицательной температуре густеет, из-за чего двигатель сложнее завести, а работать ему тяжелее. Поэтому топливо выпускают в четырех вариантах: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Для решения проблемы в России перед наступлением холодов летнее дизельное топливо в течение месяца вытеснялось зимним из систем хранения. Но если раньше часть летнего дизеля с наступлением холодов уходила на экспорт, освобождая место для топлива с присадками, то после запрета сливать произведенный дизель было фактически некуда.

После кризиса правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, рассказывал DK.RU. Также кабмин увеличил обязательные доли продажи бензина и дизеля на бирже и повысил заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 000 до 50 000 руб. для компаний, которые не производят топливо, а закупают его для перепродажи. Меры были введены на фоне роста биржевых цен на топливо, которые в сентябре превысили исторические максимумы.

К 16 октября цена бензина АИ-92 выросла на 2,13%, до 52 861 руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на бирже на 1,1%, до 56 678 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 2,77% и стоило 56 392 руб., межсезонное — на 0,28%, до 58 148 руб. за тонну. Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,17%, до 73 985.

Дополнительно Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям, а ФАС — организовать проверки в проблемных регионах, чтобы крупные нефтяные компании и независимые участники рынка снизили цены на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается.