«Впервые в истории фондовый рынок России становится не спекулятивным, а функциональным»

Президент – председатель правления ФГ «Финам»: «Мы ждем, что в ближайшее время заметно активизируется рынок IPO. 2024 год обещает быть рекордным по числу размещений если не в деньгах, то в штуках».

12 октября Екатеринбург посетил Владислав Кочетков, президент – председатель правления ФГ «Финам». Он рассказал DK.RU об основных тенденциях на инвестиционном рынке страны и пояснил, почему его, вероятно, ждет серьезное перерождение.

Владислав, какие перспективы на рынке инвестиций России существуют сегодня? Несколько лет назад речь шла в первую очередь о новых технологиях, Роснано и т.д., как поменялась ситуация?

— Новые технологии и сейчас крайне актуальны, но в аспекте импортозамещения. Речь идет не только о ПО, а практически обо всех сферах экономики — от ВПК до АПК. Собственно, это касается и нетехнологичной продукции, но долгосрочная рентабельность вложений в более сложные решения потенциально может быть выше. При этом невозможно заместить все, многое нельзя заместить быстро, так что хорошие перспективы имеют бизнесы, имеющие отлаженные каналы поставки в Россию различной продукции из-за рубежа.

Ранее на DK.RU: Владислав Кочетков: Альтернатива нефти – хай-тек и пшеница

Если говорить не только о фондовом рынке, а в том числе и реальной экономике, куда вкладывать в России сейчас?

— Безусловно, все зависит от размера капитала. Вряд ли мы сейчас говорим о десятках миллиардах рублей. Значит, выбор не столь велик: акции, облигации, причем необязательно российские, драгоценные металлы, фиатные валюты, криптовалюты, недвижимость. В текущих условиях инвестору с умеренным риск-профилем я бы рекомендовал обратить внимание на стратегии с облигациями с юаневой или долларовой доходностью. Здесь вполне реально получать 10-12% годовых в валюте.

Расскажите, что пришло на смену голубым фишкам и бумагам крупнейших международных компаний?

— Голубые фишки никуда не делись, хотя мы наблюдаем постепенное смещение инвестиционного спроса от акций к облигациям. Международные компании также доступны клиентам несанкционных брокеров, но теперь для их покупки нужно иметь статус квалифицированного инвестора.

Как в целом изменилась модель экономики, в том числе на инвестиционном рынке? Чего ждут эксперты и что уже точно не вернется?

— За последние полтора года российский фондовый рынок подвергся радикальной перестройке. С него ушли практически все нерезиденты, внутренние институциональные инвесторы существенно снизили активность. При этом рынок демонстрирует высокие темпы восстановления: фондовый и срочный рынки близки к историческим максимумам по оборотам. Валютный рынок несколько отстает, что связано с сокращением объема операций в долларах и евро. При этом высокую динамику демонстрирует юань, который стал наиболее торгуемой иностранной валютой страны.

Российский фондовый рынок демонстрирует рекорды по количеству размещений корпоративных облигаций. В частности, в первом полугодии он вырос на 11%, достигнув 22 трлн руб., что выше показателей 2021 г., последнего года, когда российская экономика функционировала вне жестких санкций.

Важно отметить, что в корпоративном сегменте выросла активность среднего бизнеса, который активно использует рынок публичного долга для решений задач своего развития.

Мы ожидаем, что в ближайшее время заметно активизируется рынок IPO. 2024 год обещает быть рекордным по количеству размещений если не в деньгах, то в штуках. Мы ожидаем, что в России состоится не менее 30 размещений, что связано как с интересом инвесторов к новым размещениям, так и с анонсированной недавно программой государственной поддержки.

Расскажите о замороженных за границей средствах российских инвесторов: что с ними сейчас, какие есть перспективы, есть ли шансы вернуть эти деньги?

— Постепенно накапливается позитивная практика по разблокировке активов, хотя пока это больше исключение, а не система. Скорее всего, свои ценные бумаги смогут вернуть далеко не все инвесторы, вариантов у них несколько: 1) продать бумаги на внебиржевом рынке, но тут, к сожалению, достаточно большие дисконты; 2) судиться, но это непростой и дорогой процесс; 3) ждать.

Ситуация на финансовом рынке Свердловской области как-то отличается в целом от ситуации в России? На что обратить внимание, что наиболее перспективно сегодня с точки зрения вложения средств?

— Стоит признать, что в плане приоритетов инвесторов такой штуки, как региональный фондовый рынок, не существует. Инвесторы в Екатеринбурге, Якутске или Калининграде покупают одни и те же ценные бумаги. Можно говорить о количестве открытых счетов (Свердловская область занимает шестое место по России), среднем размере счета (несколько больше среднероссийского), но и тут регион не сильно отличается от других крупных городов.

Изменилось ли отношение к инвестированию в стране? Сфера развивается не так много лет, не стало ли происходящее своеобразным стопом для ее дальнейшего развития? Нет ли стагнации?

— Думаю, я уже ответил на этот вопрос. Но стоит отметить, что инвестиционный бизнес, особенно связанный с фондовым рынком, в стране скорее жив, чем мертв. Фактор один — частные инвесторы. В России открыто более 30 млн брокерских счетов, они имеют более 10 трлн активов. При этом положительная динамика сохраняется. Как результат, впервые в своей истории российский фондовый рынок становится не спекулятивным, а функциональным, способствующим реальному привлечению капитала.

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