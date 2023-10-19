Хозяева «Сандунов» купили недвижимость в центре Екатеринбурга по цене «двушек» и «трешек»

В их собственности оказался большой участок в квартале улиц Куйбышева, Розы Люксембург и Народной Воли. В 2019 г. гордума просила проверить сделку по покупке ими бани «Бодрость» за 6,5 млн руб.

На аукционе Фонда имущества Свердловской области компания «Новый квартал», связанная с ООО «Уральские бани», приобрела за 6 млн руб. постройку во дворе «Сандунов». Ранее она выкупила за 10,45 млн руб. помещения площадью 227 кв. м в «Доме мещанина Рязанова» по адресу Куйбышева, 42а.

Они сначала арендовали объект культурного наследия, а потом пришли к нам с предложением выкупить его и отреставрировать. Если памятник будет находиться в аренде, они сомневаются в целесообразности восстановления за собственный счет, — сказал вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин (цитата по 66.ru).

Компании «Уральские бани» также принадлежит участок в глубине квартала.

Выкупленная недвижимость войдет в новый девелоперский проект. Согласно градостроительным регламентам, участок в этой зоне может использоваться для строительства гостиницы, делового центра, магазина и предприятия общепита.

Напомним, что весной 2017 г. компания «Уральские бани» выкупила у муниципалитета землю и здание бани «Бодрость» на ул. Куйбышева и заявила о намерении открыть на этой площадке филиал московских бань «Сандуны» по франшизе.

Ради реализации этого проекта компания снесла старое здание, несмотря на попытки градозащитников его отстоять. Здание бани «Бодрость» было одним из самых старых в Екатеринбурге, оно было возведено более 90 лет назад по проекту архитектора Смирнова, однако статуса памятника архитектуры не получило.

Летом 2019 г. комиссия по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга обратилась в прокуратуру, Следственный комитет, управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД и Счетную палату Екатеринбурга с просьбой проверить эту сделку. Депутаты посчитали, что 6,5 млн руб. — слишком низкая цена для участка в центре города.

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