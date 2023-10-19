Были все и ничего не было. Главные итоги визита Владимира Путина в Китай

На форуме в Пекине делегация с российской стороны была внушительная, однако количеством соглашений и бизнес-контактов форум не отличился. Зато Си Цзиньпин поблагодарил Путина за крепкую личную дружбу.

18 октября в Пекине завершился международный форум «Один пояс — один путь», главным гостем которого был президент России Владимир Путин.

Инициативу «Один пояс — один путь» озвучил лидер КНР Си Цзиньпин в 2013 г. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки.

По данным китайского информационного агентства «Синьхуа», в форуме приняли участие главы 20 стран, в том числе лидеры Эфиопии, Аргентины, Узбекистана, Казахстана, Индонезии, Чили и др., а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Делегация на форуме с российской стороны была внушительная. В переговорах участвовали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также в состав делегации вошли глава ВТБ Андрей Костин, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, глава Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Сбера» Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

В первый день после прибытия в Китай Владимир Путин провел шесть двусторонних встреч: с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьером Венгрии Виктором Орбаном и с и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Как пишут «Ведомости», с президентом Монголии Владимир Путин говорил о реализации трехстороннего транспортного проекта «Россия — Монголия — Китай», а также о строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».

С главами Лаоса, Таиланда и Вьетнама Путин обсуждал падение торгово-экономического взаимодействия и благодарил за дружеские отношения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал лично в резиденцию к Владимиру Путину и благодарил за то, что «Росатом» остается партнером Венгрии, а «Газпром» выполняет обязательства по соглашениям.

Владимир Путин отметил, что в прошлом году рост товарооборота России и Венгрии был 80%, а в этом году уже «минус 35%»:

Надо подумать, что сделать, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане.Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают. Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно, — подытожил Путин.

18 октября в день открытия форума «Один пояс — один путь» председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Путина за то, что тот в третий раз приехал на форум и напомнил о своем визите в Москву в марте 2023 г.:

За десять лет — начиная с 2013 года — мы с Вами, господин Президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу, — обратил внимание глава КНР.

В ответ Владимир Путин подчеркнула важность форума:

Идея созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: «Один пояс — один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству

Транспортный коридор

Путин много говорил о формировании международного коридора «Север — Юг», который свяжет российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

На всем маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение.

Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через Уральский регион России и Сибирь, напомнил Путин:

Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей — Омской области, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского края — это все регионы Сибири России.

И наконец, еще один коридор от Арктики на Юг, о котором рассказал президент РФ — это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию:

Мосты через Лену и Амур — это огромные сибирские реки, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути. Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг — в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке — открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов.

Экономический отношения с Китаем

Си Цзиньпин отметил, что двусторонний товарооборот Китая и России вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной цели в $200 млрд. Владимир Путин добавил, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, однако статистика не совсем точная:

Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединенных Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия. Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Ведь мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 г. И когда мы в 2019 г. это сформулировали, я вам скажу откровенно: мало кто верил, что это вообще возможно. На тот момент времени товарооборот у нас был $100 млрд.

Как пишут «Известия», Россия занимает первое место среди китайских партнеров по поставкам энергоносителей в стоимостном выражении. В целом для России КНР является главным экономическим партнером и занимает первое место по объемам торгового оборота среди всех стран.

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По итогам переговоров в Пекине был подписан один из крупнейших контрактов на поставку зерновых из РФ в КНР. Его сумма составляет $25,7 млрд. В течение 12 лет будет экспортировано 70 млн т зернобобовых, масленичных грузов.

Кроме того, Путин сообщил, что главы правительств РФ и КНР на встрече в Бишкеке детализируют восемь пунктов, согласованных в ходе мартовского визита Си Цзиньпина в Москву, и подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 г.

Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также рассказал журналистам о переговорах с лидером КНР:

Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно так и есть, именно за чашкой чая. Говорили тоже еще там часа, наверное, полтора, а то и, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была такая очень продуктивная и содержательная часть разговора.

Напомним, что в марте 2023 г. лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводили встречу в Москве. Тогда российская сторона заявляла, что готова нарастить поставки в Китай нефти и природного газа. На переговорах обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». Путин также отмечал, что Россия готова использовать юань как валюту для расчетов с третьими странами.

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