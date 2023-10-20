Минпромторг предлагает расширить действие промышленной ипотеки

Льготные кредиты можно будет получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции. Предложение действует не для всех.

Минпромторг предлагает увеличить размер займов для проектов промышленной ипотеки с 500 млн до 1,5 млрд руб., а срок льготного кредитования — с семи до десяти лет, пишет Коммерсантъ. Соответствующее предложение есть на regulation.gov.ru. Авторы законопроекта при этом ссылаются на поручение президента от 3 сентября 2023 г., которое было сделано после встречи с предприятиями обрабатывающей промышленности — в нем была указана конкретная сумма 1,5 млрд руб. и срок до десяти лет, отмечают в Минпромторге.

Сейчас максимальный размер кредита составляет 500 млн руб., однако его предлагают увеличить исключительно для заемщиков, реализующих проекты развития критически важных технологий, недоступных после февраля 2022 г. Ранее Минпромторг уже предлагал увеличить кредитный лимит до 2 млрд руб. сразу для всех предприятий — инициативы поступали от банков и компаний, однако с учетом ограниченных объемов финансирования промипотеки в 2023 г. было принято решение оставить максимальный объем кредита без изменений.

Новый закон может также расширить применение механизма промышленной ипотеки — займов под 5% годовых на срок до семи лет (для технологических компаний — под 3%). Такие льготные кредиты можно получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции.

В 2023 г. на субсидирование ставок по промипотеке предусмотрено 1,3 млрд руб., это должно обеспечить объем кредитного портфеля не менее 45 млрд руб. В Минпромторге сообщили, что по состоянию на 18 октября заключено 481 кредитное соглашение на общую сумму 44,4 млрд руб., то есть лимит на 2023 год де-факто уже выбран.

Сейчас Минпромторг работает над возможность увеличения лимитов, ссылаясь на данные банков о потенциальных заемщиках. Известно как минимум о 30 заемщиках, чьи потребности в средствах для строительства, реконструкции или модернизации объектов превышают действующие лимиты — 500 млн руб. и семь лет.

Поправки Минпромторга к правилам субсидирования льготных ставок потребовались в связи с изменением ключевой ставки. Документом также предлагается формула расчета размера субсидии с учетом изменения ставки ЦБ, а также гибкое определение периода возмещения недополученных доходов кредитных организаций. Ведомство оставляет за собой возможность менять требования к банкам по результатам предоставления субсидии. В случае снижения ключевой ставки востребованность промипотеки также снижается и, соответственно, может сократиться количество выдаваемых банками льготных кредитов; при повышении — потребность банка в субсидиях растет. Это позволит проводить выплаты субсидии чаще раза в квартал, указано в пояснительной записке.

Предложение предусматривает возможность перераспределения лимитов между банками. Так, лимиты отстающих банков, не выдавших заявленный объем кредитов, смогут быть перераспределены в пользу банков, имеющих дополнительные заявки от заемщиков,— поясняют в Минпромторге.

Всего в проекте бюджета на 2024 г. на субсидирование ставок в рамках промышленной ипотеки предусмотрено 1,3 млрд руб., в 2025-м и 2026-м — по 294,6 млн руб. При этом дополнительно на эти цели зарезервирован 1 млрд руб.

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