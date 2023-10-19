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Количество ресторанов Rostic’s в Свердловской области вырастет в два раза

Количество ресторанов Rostic’s в Свердловской области вырастет в два раза
Иллюстрация: телеграм-канал «Чикен клаб»

Сейчас в регионе работает 26 заведений Rostic’s. Расширение сети в Свердловской области произойдет в ближайшее пять лет. В планах компании есть и закрытые города.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В течение пяти лет в Екатеринбурге и городах Свердловской области откроется более 20 точек Rostic’s. Об сообщил генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) Артур Хафизулин.

Заведения сети появятся во всех городах региона, население которых превышает 45–50 тыс. человек. Как сообщает «Ъ», в 2024 г. Rostic’s запустит рестораны в Каменске-Уральском, Асбесте и Богдановиче. Еще в планах — Озерск и Снежинск.

Напомним, что в октябре сети фастфуда KFC и Rostic’s (ими управляет компании «Юнирест») пожаловались на дефицит куриного мяса.

Однако источник среди производителей мяса птицы говорит, что «Юнирест» является одним из крупнейших потребителей куриного мяса и «пытается накалить ситуацию на рынке»:  

Компания предъявляет специфические требования к продукции в части фасовки и упаковки и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщик почти не может корректировать цены при изменении рыночной конъюнктуры.  

Цены на курятину в России в июле превысили исторический максимум, сообщал DK.RU. Нынешняя цена 1 кг курятины в рознице в 196,93 руб. является историческим максимумом

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Автор: Виктория Говорковская
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