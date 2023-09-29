Бунт куриных ножек: KFC Россия отказывается переименовываться в Rostic's еще 12 лет

Сможет ли ижевский предприниматель продавить американскую корпорацию и сохранить прежнее название сети, чтобы не вкладываться в рекламу, выплачивая прежнее роялти? Чиновники на стороне бизнесмена.

После поглощения международной сети KFC известной в Сибири сетью фастфуда Rostic's не все франчайзи приняли новость спокойно. Часть заведений взбунтовалась, отказавшись менять вывеску на менее известную компанию, и по закону оказалась в своем праве.

Проводить ребрендинг не планирует один из крупнейших франчайзи KFC в России — ООО «Эй Кей Раша». Большинство договоров на использование бренда KFC будут действовать еще порядка 12 лет, что позволяет компании не переименовывать рестораны. Принадлежащие ему 100 заведений продолжат работать под американской торговой маркой, заявил гендиректор компании Алексей Чижов.

Нежелание «Эй Кей Раша» проводить ребрендинг «оправданно», ведь изначально компания покупала франшизу международной KFC, заявил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

В случае смены названия на Rostic’s популярность заведений может упасть на 20%. Компанию также не устраивают предложенные условия для ребрендинга, когда размер роялти российского бренда составит 11%, как и у американского.

Уход из России Yum! Brands тормозили как российские инвесторы, так и власти США. Причиной переноса сделки стало требование взноса в федеральный бюджет от покидающих российский рынок компаний. На урегулирование спора с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ушло немало времени.

Об истоках конфликта рассказывал DK.RU. «Эй Кей Раша» и ряд других франчайзи KFC пытались затянуть сделку по продаже бизнеса Yum! Brands «Смарт Сервису», чтобы не переименовывать рестораны. Это объясняли тем, что Rostic’s знает лишь около 20% потребителей, а узнаваемость KFC достигает 99%. Вложения в рекламу в данном случае слишком значительны, а договор с KFC позволял использовать торговую марку в течении 12 лет. Кампанию в СМИ против переименования заведений сети в Rostic's активнее всего вел именно Алексей Чижов. Заведения не будут менять вывески как минимум до 2035 г. из-за меньшей известности локального бренда, сообщал «Коммерсантъ».