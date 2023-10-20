Путин поддержал инициативу Куйвашева о выделении регионам средств на спорт

Накануне глава Среднего Урала предложил выделять на строительство спортивных сооружений часть доходов от продажи акцизов на табачную и алкогольную продукцию.

Владимир Путин поддержал предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о выделении дополнительных средств на строительство спортивных сооружений в регионах. Ранее глава региона предложил выделять на эти цели часть доходов федерации от акцизов на табачную и алкогольную продукцию.

В качестве пилотных предлагаем создать два кластера, в Свердловской области и Республике Татарстан. У нас — в сердце Урала — есть для этого все составляющие. Налажено производство тренажеров, экипировки, инвентаря и оборудования для зимних и летних видов спорта, активного отдыха, — цитировал губернатора департамент информполитики региона.

Инициативу Куйвашев озвучил на заседании совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ, который проходит в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

Безусловно, нужно вместе с Минфином смотреть, сколько от акцизов на вино, на водку, на табак мы отчисляем на спорт. Нужно иметь ввиду, что если мы получаем от этого значительные средства, то они должны идти на реабилитацию людей — и тех, которые употребляют все, о чем я сказал, и тех, кто не должен употреблять — на подрастающее поколение, на молодых людей, — ответил на предложение Путин.

Напомним, ранее Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, спроектированный бюро ARCHINFORM, вошел в суперфинал конкурса и получил диплом III степени «Гамбургский счет». Он открылся в Екатеринбурге в апреле 2023 г. и стал одним из крупнейших спортивных сооружений России.

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