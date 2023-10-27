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Российские власти запретят перепродавать купленные на бирже бензин и дизель

Российские власти запретят перепродавать купленные на бирже бензин и дизель
Иллюстрация: РИА Новости

Покупатели будут обязаны писать гарантийные письма, в которых обязуются продавать купленное на бирже топливо только на российском рынке. Поможет ли это снизить цены?

#КРИЗИС#ТОПЛИВО#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантийные письма, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри России, пишут «Известия».  

Покупатель принимает на себя обязательство, в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения приобретенного на торгах товара, — говорится в документе.

Также покупателей обяжут предоставлять информацию о том, куда было направлено топливо, по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи или продавца.

В ФАС рассказали, что эта мера позволит отслеживать приобретенное на бирже топливо, чтобы перекупщики не отправляли его на экспорт в целях наживы.

В сентябре глава Минэнерго Николай Шульгинов объяснял, что трейдеры пытаются заработать на разнице цен, которую правительство устанавливает для внутреннего рынка и для экспорта. Компании покупают бензин по низким внутренним ценам, а экспортируют по более высоким, пояснял министр. Основная масса серого экспорта топлива приходится на кавказский регион, откуда бензин и дизель везут в Грузию и Армению, также серый экспорт налажен в Монголию и Узбекистан, говорят эксперты. 

Напомним, что с 21 сентября правительство ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Такое решение было принято на фоне дефицита топлива в нескольких регионах и высокой цены на бензин и дизель. Владимир Путин отмечал, что правительству нужно плотнее общаться с компаниями и напоминать им об ответственности за ситуацию. 6 октября правительство частично отменило действовавший запрет на экспорт, сообщал DK.RU.

Также ФАС направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС.

Добавим, что, по данным Росстата, в период с 17 по 23 октября цены на бензин снизились в среднем на 12 коп. до 55,13 рубля за литр. За год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7,9%, марки АИ-95 — на 8,1%. При этом годовая инфляция в России в октябре составила 6,38%.  

DK.RU рассказывал, что российские нефтекомпании в октябре 2023 г. пожаловались на высокие налоги, которые приводят к убыткам при производстве топлива. В розничном сегменте налоговая нагрузка по бензинам превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу — 91%, что делает производство бензина и дизеля убыточным бизнесом.  

В письме в Госдуму «Сургутнефтегаза» сказано, что, по оценкам компании, у которой есть Киришский НПЗ в Ленобласти, в секторе нефтепереработки налоговая нагрузка с учетом действующих ставок НДС, акцизов, а также рентных платежей на нефть (НДПИ, НДД), в сентябре-октябре составила 110% от цены реализации бензина Аи-92 и 102% от цены дизтоплива. 

Автор: Екатерина Тарханова
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