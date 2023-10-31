Самолет Екатеринбург – Благовещенск экстренно вернулся в «Кольцово»

Решение об отмене полета принял командир воздушного судна, на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно сел в аэропорту Екатеринбурга.

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Благовещенск из Екатеринбурга, по техническим причинам вернулся в «Кольцово».

Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Кольцово, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным табло вылетов аэропорта «Кольцово», следующий рейс в Благовещенск вылетит из Екатеринбурга сегодня в 20.25. За полчаса до него на Дальний Восток отправится рейс авиакомпании во Владивосток, запущенный в этом году.

Напомним, в сентябре этого года самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, экстренно сел в Новосибирской области. Перевозчик сообщил, что на борту отказала зеленая гидросистема. Обошлось без жертв.

Ранее DK.RU писал, что «Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ. Всего в авиапарке авиакомпании 52 лайнера, все они в лизинге. Выкуп самолетов планируется осуществить при помощи кредитных ресурсов России, минувшим летом «Уральские авиалинии» предварительно согласовали с Минтрансом РФ выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую даст возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что на бортах можно будет летать за границу.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов ранее подтверждал планы по выкупу 19 бортов, находящихся в лизинге. Сделку, подчеркивал он, одобрили США и ЕС.