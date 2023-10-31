Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
93,21
98,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Самолет Екатеринбург – Благовещенск экстренно вернулся в «Кольцово»

Самолет Екатеринбург – Благовещенск экстренно вернулся в «Кольцово»
Иллюстрация: соцсети авиакомпании «Уральские авиалинии»

Решение об отмене полета принял командир воздушного судна, на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно сел в аэропорту Екатеринбурга.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Благовещенск из Екатеринбурга, по техническим причинам вернулся в «Кольцово».

Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Кольцово, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным табло вылетов аэропорта «Кольцово», следующий рейс в Благовещенск вылетит из Екатеринбурга сегодня в 20.25. За полчаса до него на Дальний Восток отправится рейс авиакомпании во Владивосток, запущенный в этом году.

Напомним, в сентябре этого года самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, экстренно сел в Новосибирской области. Перевозчик сообщил, что на борту отказала зеленая гидросистема. Обошлось без жертв.

Ранее DK.RU писал, что «Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ. Всего в авиапарке авиакомпании 52 лайнера, все они в лизинге. Выкуп самолетов планируется осуществить при помощи кредитных ресурсов России, минувшим летом «Уральские авиалинии» предварительно согласовали с Минтрансом РФ выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую даст возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что на бортах можно будет летать за границу.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов ранее подтверждал планы по выкупу 19 бортов, находящихся в лизинге. Сделку, подчеркивал он, одобрили США и ЕС.

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Дмитрий Песков: Путин жив. «Яблоко» сообщило о встрече президента с ЯвлинскимДмитрий Песков: Путин жив. «Яблоко» сообщило о встрече президента с Явлинским
  • В России появится первый в мире город-музей. Это будет ИрбитВ России появится первый в мире город-музей. Это будет Ирбит
  • Храм, где венчался Пушкин, дом, вдохновивший Булгакова, и нос на удачу — незнакомая МоскваХрам, где венчался Пушкин, дом, вдохновивший Булгакова, и нос на удачу — незнакомая Москва
  • ЦБ предвосхищает ожидания. Ключевую ставку повысили до 15,00% годовыхЦБ предвосхищает ожидания. Ключевую ставку повысили до 15,00% годовых
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.