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Старые дома на ул. Энергоносителей начали сносить. Там будет школа

Старые дома на ул. Энергоносителей начали сносить. Там будет школа
Иллюстрация: freepik.com

Девелопер из соседнего региона приступил к реализации застройки квартала за ул. Челюскинцев в Екатеринбурге. Комплекс жилых зданий, социальных и общественных учреждений должен появиться там к 2030 г.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

«Брусника» начала сносить дома в квартале на ул. Энегостроителей, за ул. Челюскинцев. Будут снесены дома № 10, 8а, 6а, 4, 4а, 5, 2, на их месте построят школу на 1125 мест.

Представитель застройщика рассказал, что сдать учебное заведение планируют до конца 2024 г., но сроки напрямую зависят от бюджетного финансирования.

Напомним, тюменский застройщик «Брусника» получил участок площадью 35,8 га в границе Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей — берег Исети в конце 2015 г. Согласно конкурсу, девелопер расселит 24 дома барачного типа, вместо них там появятся 300 тыс. кв. м жилья, школа и четыре детских сада. Также в границах квартала предусмотрены отель, комплекс из спа, фитнес-клуба и бассейна, торговый центр, коворкинг, офисный центр и другие городские объекты. Реализовать проект планируется до 2030 г.

В зону будущей застройки также попадает отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2. Это единственный хоспис в Екатеринбурге, новое здание для него девелопер обещал выстроить на Уралмаше.

Сейчас мы обсуждаем с региональными властями возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году, — рассказала РБК Екатеринбург директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

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Напомним, ранее DK.RU писал, что в конце мая этого года Владимир Путин велел добавить Уралу денег на самые важные стройки.

Автор: Александра Клименко
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