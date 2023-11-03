Число вакансий в Свердловской области за год выросло на 51%

В компаниях советуют обратить внимание на потенциальных сотрудников моложе 18 и старше 45 лет, а также женщин в декрете, инвалидов и мигрантов.

В октябре 2023 г. на Среднем Урале было открыто почти 51,2 тыс. вакансий, это на 51% больше, чем было год назад. Прирост резюме при этом составил всего 1%, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

Больше всего вакансий появилось в отраслях:

рабочий персонал — 23%;

специалисты по продажам и обслуживанию клиентов — 22%;

специалисты по производству и сервисному обслуживанию — 17%;

строители — 16%;

специалисты в сфере транспорта и логистики — 14%.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, отметила, что продолжает фиксироваться колоссальный разрыв между спросом и предложением на рынке труда, ситуация стала сложнее, чем осенью 2022 г.

Сегодня работодателям, как никогда, важно максимально широко посмотреть на возможности рынка труда, нанимать тех кандидатов, подбор которых еще 2–3 года назад для компании был невозможен, — подчеркнула эксперт.

Сидлецкая посоветовала работодателям присмотреться к соискателям моложе 18 и старше 45 лет, кандидатам с инвалидностью, женщинам в декрете, мигрантам.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Свердловской области жесткий дефицит водителей. На конец октября было открыто почти 14 тыс. вакансий, по оценкам экспертов, в регионе на одного специалиста в этой сфере приходится 2,6 резюме. В связи с этим работодатели повышают предлагаемые зарплаты. В этом году средний диапазон зарплаты водителей составил 57-126 тыс. руб. в мес., год назад: 45-103 тыс. руб. в мес.

Параллельно с тем, что растет нехватка водителей, растут цены на такси. Вызвать машину становится все сложнее и стоит это все дороже.

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