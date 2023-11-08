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В Свердловской области стало меньше поддельных денег

В Свердловской области стало меньше поддельных денег
Иллюстрация: freepik.com

Представитель Центробанка рассказал о банкнотах, которые подделывают чаще всего, а также о единичном случае выявления поддельных иностранных купюр.

#ЦЕНТРОБАНК#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Число поддельных банкнот в Свердловской области за год снизилось в три раза. В третьем квартале ы регионе вывили 21 поддельную банкноту Центробанка, в 2022 г. этот показатель был в три раза выше. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Он подчеркнул, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 руб., 1000 руб., 500 руб. Реже мошенники интересуются купюрами в 2000 руб., так как они менее распространены.

В 2022 г. было выявлено 282 поддельные купюры, в 2021 году — 515. В 2023 г. в регионе также было выявлено 44 поддельных иностранных купюры, их принес в банк один человек. В 2022 г. поддельных иностранных купюр было выявлено 13, в 2021 г. — 34.

По словам начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Ольги Вилисовой, в этом году было возбуждено 88 уголовных дел по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), что на 38,5% меньше показателей прошлого года.

Напомним, в этом году Центробанк выпустил купюру и монету, посвященные 300-летнему юбилею города. Для купюры образом города была выбрана стела Европа – Азия, на заднем плане расположены новостройки и памятники конструктивизма, внизу справа расположен дом Севастьянова.

Ранее на DK.RU: Борьба с обналом. Банки будут внимательнее следить за ресторанами и магазинами

 

Автор: Александра Клименко
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