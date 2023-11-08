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Компания Calvin Klein отсудила у предпринимателей Екатеринбурга почти 500 тыс. руб.

Компания Calvin Klein отсудила у предпринимателей Екатеринбурга почти 500 тыс. руб.
Иллюстрация: freepik.com

В городе продолжаются суды о нарушении авторских прав. Американская корпорация подала десять исковых заявлений, почти по всем делам суд встал на ее сторону.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Компания из США Calvin Klein Trademark Trust отсудила у уральских предпринимателей порядка полумиллиона рублей, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, в 2023 г. американская компания подала в свердловский суд десять исковых заявлений, которые касались компенсации за нарушение авторских прав. Почти по всем делам суд встал на сторону истца.

В одном из дел говорится, что Calvin Klein Trademark Trust стало известно, что в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге продавали нижнее белье, «незаконно индивидуализированное Товарными знаками». Истец провел проверочную закупку товара. В материалах суда подчеркивается, что ответчику не давали согласия на использование Товарных знаков американской корпорации.

Всего Calvin Klein Trademark Trust отсудил средства у восьми предпринимателей, с компаний будет взыскано от 22 до 100 тыс. руб. Еще одно дело рассматривается в суде, кроме того, дополнительный иск был подан в адрес судебного пристава-исполнителя.

Напомним, ранее New Balance и Puma также судились с предпринимателями из Екатеринбурга. New Balance Athletics, INC подала 14 исковых заявлений, всего насчитывается 25 исков. Последнее было подано 24 июля 2023 г. к Кадридину Умарову, сумма исковых требований составляет 100 тыс. руб. PUMA SE подала 19 исков к уральским предпринимателям, они также касались компенсации за нарушение исключительных прав.

Ранее DK.RU писал, что «Гринвич» отсудил долг у бывшего дистрибьютора Marc O'Polo в размере $152,8 тыс.

Автор: Александра Клименко
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