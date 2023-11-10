Лондон запрещает. Сбербанку отказано в обмене $107 млн с бывшей «дочкой»

Сбербанк попал под британские санкции одним из первых 1 марта 2022 г. После контрсанкций Москвы дочерний филиал Сбера не смог рассчитаться с кредиторами и запустил процедуру банкротства.

Британский регулятор OFSI запретил сделку по взаимозачету невозвратных активов Сбербанка и его бывшей «дочки» Sberbank CIB в Великобритании со ссылкой на отчет Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление филиалом Сбера.

Сбербанк попал под британские санкции 1 марта 2022 г., а Sberbank CIB столкнулся с блокировками корреспондентских счетов в западных банках, попал под действие контрсанкций Москвы и в результате запустил процедуру банкротства.

Активы на $107 млн Sberbank CIB держал на счетах Сбербанка в России, при этом его обязательства перед бывшей головной структурой составляют $95 млн. Санкции сделали доступ к этим средствам невозможным, и стороны пытались договориться об урегулировании. Так, обязательства «дочки» перед «Сбером» можно было погасить за счет денег на счетах в России, Сбербанку выйти из состава кредиторов, а остальным рассчитывать «на оптимальный доход» после продажи активов.

OFSI отклонило ходатайство Teneo, сделав деньги, удерживаемые материнской структурой от имени компании, заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов. Сейчас Teneo «оценивает возможные варианты» решения проблемы, чтобы в конечном счете рассчитаться с кредиторами.

Юрист из агенства Pen & Paper Кира Винокурова считает, что после решения OFSI Сбербанк может попробовать отстоять свои интересы в России. Сбербанку важно не просто списывать и зачислять средства на свои счета, используя в том числе российские судебные решения, но и соотносить такие действия в контексте обязательств перед третьими лицами.

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