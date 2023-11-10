Ельцин-центр остался без директора

Ольга Жданович уволилась по собственному желанию. Журналистам она рассказала, что хочет развивать свои проекты, а также будет заниматься катком в парке Маяковского.

Из Ельцин-центра по собственному желанию уволилась операционный директор Ольга Жданович, сообщает 66.RU. Сейчас она собирается развивать личные проекты. В пресс-службе добавили, что информации о новом директоре пока нет.

Жданович сообщила журналистам, что будет заниматься подготовкой к сезону катка «Северное сияние», который находится в парке Маяковского. «Параллельно поступают предложения от разных компаний. Посмотрим. Пока что хочется сделать выдох», — добавила она.

Напомним, что в 2018 г. Ольга Жданович попала в лонг-лист беспрецедентной номинации премии «Человек года» — «Главный герой народа». Тогда она занимала должность генерального директора «Лаборатории Социальных Практик» Ельцин Центра. Ольга Жданович отвечала за все креативные кластеры Ельцин-Центра и приводила их в работу. Она смогла удержать в рамках Центра культурно-просветительские зоны для всех горожан.

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