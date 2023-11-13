Российский «Android»: разработчики представили новое ПО для телефонов Аврора 5.0

Интерфейс первой отечественной системы «Аврора» значительно изменили после отзывов пользователей. Систему адаптировали для экранов телевизоров и планшетов и сделали жестовое управление.

Разработчики «Открытой мобильной платформы» презентовали новую версию российского ПО «Аврора» 5.0 для мобильных телефонов. Презентация состоялась на конференции для мобильных разработчиков Mobius Autumn 2023 в Санкт-Петербурге.

Теперь в «Авроре» 5.0 значительно расширены возможности графической библиотеки системного ПО, которая предоставляет разработчикам инструменты для создания новых приложений для отечественной операционной системы. Директор сервисов «Открытой мобильной платформы» Роман Аляутдин отметил, что «Аврора» 5.0 позволяет использовать пространство больших экранов и предоставляет пользователям новый уровень удобства работы в мультизадачной среде: можно быстро переключаться между различными приложениями.

Одним из ключевых нововведений новой «Авроры» является переработанный интерфейс и жестовое управление, разработанные на основе обратной связи от пользователей и анализа современных тенденций в дизайне.

К лету 2024 г. «Аквариус» выпустит ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора» — ноутбуков, планшетов, смартфонов. В перспективе компания рассчитывает занять место iPhone, рассказывал DK.RU. При этом компания ставит перед собой цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе трех лет.

Аппарат Госдумы приобрел для депутатов 1 800 лицензий на компьютерные системы. Вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — отечественный пакет Мой офис, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений аппарата. В пресс-службе Думы добавили, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ на компьютерах сотрудников аппарата Госдумы, аппаратов фракций и депутатов идет уже больше года и в 2024 г. будет продолжена. Помимо этого, российским чиновникам запретили пользоваться iPhone.