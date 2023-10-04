Чиновникам установили Linux вместо Windows: для поддержки бизнеса и защиты от шпионов

О новинке в аппарате Госдумы отчитался ее председатель Вячеслав Володин. Более 1 800 компьютеров оснастили отечественной ПО «Аврора» и бюджетным пакетом для работы с документами Мой офис.

Аппарат Госдумы приобрел для депутатов 1 800 лицензий на компьютерные системы. Вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — отечественный пакет Мой офис, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений аппарата.

Володин отметил, что с начала спецоперации попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы:

Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным. Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора.

В пресс-службе Думы добавили, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ на компьютерах сотрудников аппарата Госдумы, аппаратов фракций и депутатов идет уже больше года и в 2024 г. будет продолжена.

Ранее российским чиновникам запретили пользоваться iPhone. Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Для этого чиновникам приходится пользоваться кнопочными телефонами или смартфонами с ОС Android, ее китайскими аналогами или ОС «Аврора» — разработкой дочки «Ростелекома».

ФСБ объявила, что вместе с ФСО России вскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием техники Apple. Как утверждает ведомство, несколько тысяч iPhone были заражены неизвестным вредоносным ПО, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости — выявленные аномалии были характерны только для пользователей этих смартфонов. Были заражены не только аппараты отечественных абонентов, но и зарубежные номера и абоненты, использующие sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

Завод «Рутек» в Саранске для целей противошпионской защиты начал сборку смартфонов «Р-Фон» с российской ОС Rosa Mobile. В сентябре для него изготовили первые печатные платы. Долгожданную новинку представили прессе. Устройство будут производить в Гонконге. Директор НТЦ «ИТ Роса» Олег Карпицкий считает, что у смартфона будет «усиленная защита от кибершпионажа». Инженеры НТЦ «ИТ Роса» сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

К лету 2024 г. другая компания, «Аквариус», выпустит ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора» — ноутбуков, планшетов, смартфонов. В перспективе компания рассчитывает занять место iPhone. При этом компания ставит перед собой цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе трех лет.

Помимо ПО и смартфонов российские чиновники сменят автомобили на отечественные Москвичи и LADA, писал DK.RU.