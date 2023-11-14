Россияне перестали сберегать и увеличили ежемесячные расходы впервые с 2022 г.

Эксперты говорят, что увеличение трат на товары и услуги простимулировал рекордный рост доходов. Власти добавляют, что внутренний спрос станет главным драйвером экономики.

Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций, пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza. Рост трат зафиксирован со второго квартала 2023 г., изменение сберегательной модели поведения произошло впервые с 2022 г., отмечают авторы исследования:

Расходы семей с апреля по июнь 2023 г. увеличились в реальном выражении на 7% до 24,9 тыс. руб. в месяц в среднем на человека. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это на 2% выше, чем во II квартале досанкционного 2021 г., когда потребление бурно росло на фоне восстановления экономики и снятия ковидных ограничений.

Наибольший рост расходов семей зафиксирован в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. руб.) и Магаданской (+55,8%, до 63 тыс. руб.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс. руб.). Сильнее всего сократили потребление в Санкт-Петербурге: на 35,5%, до 30,6 тыс. руб. на человека в месяц.

Авторы исследования отмечают, что в структуре потребления до 37% снизилась доля трат на питание, но при этом с 28 до 33% выросли расходы на услуги и непродовольственные товары.

Всплеску потребления во II квартале поспособствовало повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ от сберегательной модели поведения, отмечают эксперты:

В экономике сейчас дефицит кадров во многих отраслях, и чтобы удерживать персонал, многие повышают зарплаты, снижается их прибыль, растут цены, — добавляет профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Важным фактором для увеличения спроса эксперты также называют рост кредитования в первой половине года в связи с низкими ставками:

Россияне во многом адаптировались к сегодняшней экономической реальности. В конечном итоге расширение спроса стало превышать предложение товаров и услуг, что стимулировало повышение уже нормализовавшейся инфляции.

Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отметила, что увеличение спроса благотворно скажется на экономике страны:

Повышение потребительского спроса может привести к увеличению производства. Это важно для экономики, которой нужен стимул для роста. Однако всплеск расходов не должен происходить быстрее увеличения доходов населения, иначе это обернется ухудшением финансового состояния граждан и приведет к разгону инфляции.

При этом ни один из экспертов не связал рост расходов населения на товары и услуги с растущей инфляцией.

Напомним, что ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что основным источником роста экономики РФ в 2023–2024 гг. станет внутренний спрос. По его словам, показатель будет обеспечен за счет увеличения доходов населения, мер соцподдержки, предпринимательских доходов, а также инвестиций. В пресс-службе Минэка добавили:

Основную поддержку доходам оказал рост оплаты труда (+12 в реальном выражении), а также доходы от предпринимательской деятельности (+12,2%). Второй фактор — сохранение стабильной ситуации на рынке труда, которая мотивирует работодателей повышать зарплаты сотрудникам, — отметили там.

Эксперты полагают, что тенденция роста расходов семей продолжится до конца 2023 г., а в начале 2024 г. немного притормозится, поскольку традиционно после каникул население снижает потребление.

Ранее министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%, сообщал DK.RU. При этом рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на яйцо, безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости, соусы, детское питание, чай и кофе, а также на оливковое масло.