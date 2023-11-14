Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
92,11
98,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне перестали сберегать и увеличили ежемесячные расходы впервые с 2022 г.

Россияне перестали сберегать и увеличили ежемесячные расходы впервые с 2022 г.
Иллюстрация: РИА Новости

Эксперты говорят, что увеличение трат на товары и услуги простимулировал рекордный рост доходов. Власти добавляют, что внутренний спрос станет главным драйвером экономики.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций, пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza. Рост трат зафиксирован со второго квартала 2023 г., изменение сберегательной модели поведения произошло впервые с 2022 г., отмечают авторы исследования:  

Расходы семей с апреля по июнь 2023 г. увеличились в реальном выражении на 7% до 24,9 тыс. руб. в месяц в среднем на человека. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это на 2% выше, чем во II квартале досанкционного 2021 г., когда потребление бурно росло на фоне восстановления экономики и снятия ковидных ограничений.  

Наибольший рост расходов семей зафиксирован в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. руб.) и Магаданской (+55,8%, до 63 тыс. руб.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс. руб.). Сильнее всего сократили потребление в Санкт-Петербурге: на 35,5%, до 30,6 тыс. руб. на человека в месяц.

Авторы исследования отмечают, что в структуре потребления до 37% снизилась доля трат на питание, но при этом с 28 до 33% выросли расходы на услуги и непродовольственные товары.  

Всплеску потребления во II квартале поспособствовало повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ от сберегательной модели поведения, отмечают эксперты:  

В экономике сейчас дефицит кадров во многих отраслях, и чтобы удерживать персонал, многие повышают зарплаты, снижается их прибыль, растут цены, — добавляет профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Важным фактором для увеличения спроса эксперты также называют рост кредитования в первой половине года в связи с низкими ставками:  

Россияне во многом адаптировались к сегодняшней экономической реальности. В конечном итоге расширение спроса стало превышать предложение товаров и услуг, что стимулировало повышение уже нормализовавшейся инфляции.  

Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отметила, что увеличение спроса благотворно скажется на экономике страны:  

Повышение потребительского спроса может привести к увеличению производства. Это важно для экономики, которой нужен стимул для роста. Однако всплеск расходов не должен происходить быстрее увеличения доходов населения, иначе это обернется ухудшением финансового состояния граждан и приведет к разгону инфляции.  

При этом ни один из экспертов не связал рост расходов населения на товары и услуги с растущей инфляцией. 

Напомним, что ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что основным источником роста экономики РФ в 2023–2024 гг. станет внутренний спрос. По его словам, показатель будет обеспечен за счет увеличения доходов населения, мер соцподдержки, предпринимательских доходов, а также инвестиций. В пресс-службе Минэка добавили:  

Основную поддержку доходам оказал рост оплаты труда (+12 в реальном выражении), а также доходы от предпринимательской деятельности (+12,2%). Второй фактор — сохранение стабильной ситуации на рынке труда, которая мотивирует работодателей повышать зарплаты сотрудникам, — отметили там.

Эксперты полагают, что тенденция роста расходов семей продолжится до конца 2023 г., а в начале 2024 г. немного притормозится, поскольку традиционно после каникул население снижает потребление.

Ранее министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%, сообщал DK.RU. При этом рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на яйцо, безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости, соусы, детское питание, чай и кофе, а также на оливковое масло.    

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в ДубаеВпервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае
  • Чистый отток капитала из России снова вырос в два разаЧистый отток капитала из России снова вырос в два раза
  • Bloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в РоссииBloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в России
  • «На рынке мы вторые, потому что едят люди всегда, а пьют — нет»«На рынке мы вторые, потому что едят люди всегда, а пьют — нет»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.