Получайте почтой Узбекистана: Ozon заработал в партнерских пунктах выдачи страны

Ozon начал развивать узбекскую сеть франшиз и будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Теперь оформить заказ на Ozon можно в любом регионе Узбекистана. На первом этапе заказы можно будет получить в местных почтовых отделениях, срок доставки составляет в среднем 12 дней. Кроме того, компания планирует развивать франшизную сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов, так называемые ПВЗ. Это в ближайшей перспективе позволит сократить срок доставки, сделав его сопоставимым с Россией:

В 2024 г. Ozon планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки, — говорится в сообщении Ozon.

Cпециалисты маркетплейса будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В планах Ozon на перспективу — развитие своей логистической инфраструктуры в Армении, в том числе собственной службы доставки и сети ПВЗ. Маркетплейс развивает бизнес в СНГ с 2021 г. Армения стала четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. В 2021 г. Ozon пришел на рынки Белоруссии и Казахстана, следующие в очереди — Киргизия и Узбекистан.