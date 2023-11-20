Екатеринбургских депутатов будут лишать мандата за прогулы. Жители идею поддержали

Тема обсуждается последние пять-шесть лет — в связи с тем, что в прошлых созывах представительного органа были депутаты, которые месяцами не появлялись на заседаниях.

В пятницу состоялись публичные слушания, где обсуждались поправки в Устав Екатеринбурга. Для того чтобы привести документ в соответствие федеральному законодательству, в него предложили внести три поправки:

передать горадминистрации полномочие по выявлению и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,

вернуть институт сельских старост и схода граждан,

а также предусмотреть возможность лишать мандата депутатов, которые пропускают заседания на протяжении полугода.

Все 137 участников слушаний поправки в Устав поддержали, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Поправки внесены в городскую думу. На этой неделе их должна рассмотреть профильная комиссия, после чего документ будет вынесен на обсуждение всех депутатов.

Добавим, что последний пункт — про прогулы — особенно актуален для народных избранников Екатеринбурга. Тема наказаний за пропуск заседаний на муниципальном уровне стала обсуждаться около пяти-шести лет назад — в связи с тем, что некоторые депутаты не появлялись в думе по несколько месяцев. Тогда обсуждались разные инициативы, в том числе — лишение депутатов компенсации расходов. Но приняты они не были.

В настоящий момент в городском Уставе содержится около 10 оснований для прекращения депутатских полномочий. В частности, это лишение гражданства РФ, выезд за границу на ПМЖ, вступление в силу обвинительного приговора, занятие должности или осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата.

Напомним, новый созыв городской думы Екатеринбурга приступил к работе этой осенью. В нем работают 35 депутатов из шести партий — помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди». Председателем думы стала Анна Гурарий.

В настоящий момент на рассмотрении городской думы также находится проект бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. Как уже писал DK.RU, по предварительным данным, в следующем году доходы казны составят 76,5 млрд руб. (в 2023 г. — 64,2 млрд руб.), расходы — 78,5 млрд руб. (в 2023 г. — 66,2 млрд руб.).