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Директор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на Урале

Директор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на Урале
Иллюстрация: DK.RU

По словам Дмитрия Сарапульцева, делегации регулярно приезжают в Екатеринбург для подбора площадки, но ни о каких решениях с ними договориться не удается.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге в ближайшее время вряд ли будут открыты магазины брендовой одежды из Беларуси. Об этом сообщил директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев. При этом интерес к нашему рынку со стороны представителей этих брендов есть.

Руководитель ТРЦ рассказал Justmedia.ru, что организованные делегации из Белоруссии регулярно приезжают в столицу Урала, визиты организуются при поддержке региональных органов власти:

Они приезжают раз в квартал, но обратной связи нет. Мы готовы договариваться, обсуждать условия, но они посмотрят и пропадают. Есть некоторое ощущение, что они не до конца понимают, чего хотят. Наверное, в каком-то смысле турки посговорчивее будут, при всей их любви поторговаться. Я обожаю белорусов. Они открытые, добросердечные, щедрые, но поработать с ними пока не получается.

По словам Дмитрия Сарапульцева, сейчас купить белорусские изделия в Екатеринбурге можно только онлайн.

Ранее DK.RU писал, что Беларусь стала одним из основных внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Легкая промышленность — одна из сфер, где сотрудничество видится наиболее перспективным. Так, например, перед стартом международной выставки ИННОПРОМ страна-партнер организовала большой фестиваль, где представила свою культуру и товары местных брендов. Также продукция местных производителей одежды была представлена на самой выставке.

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Автор: Елизавета Порошина
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