В Екатеринбурге закроют отделение посольства Беларуси. Зато откроют генконсульство

Решение принято на уровне совета министров дружественного государства. В консульский округ будут входить регионы Уральского федерального округа и Пермский край.

Совет министров Белоруссии обозначил срок, до которого должно быть открыто генеральное консульство республики в Екатеринбурге. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Роман Головченко, это должно произойти не позднее 1 апреля 2024 г.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге действует отделение посольства Республики Беларусь. До 1 апреля 2024 г. оно должно быть закрыто.

Как уже писал DK.RU, в консульский округ нового дипломатического учреждения войдет семь регионов — помимо Свердловской области, это Курганская, Тюменская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Пермский Край. Ранее администрация Екатеринбурга и правительство области получили рекомендацию выделить сотрудникам консульства жилые помещения — жилье должно быть предоставлено на условиях аренды или покупки.

Ранее DK.RU также сообщал, что в ближайшее время вырастет количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Минск. С 18 ноября рейсы запускает авиакомпания RedWings. Полеты будут выполняться раз в неделю, по субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.Общее время в пути составит 6 часов, из них 1 час 25 минут будет длиться посадка в Самаре, пишет Justmedia.ru.

Также напомним, что в этом году Беларусь стала страной-партнером выставки ИННОПРОМ. Республика представила национальную экспозицию, площадью более 3 тыс. кв. м — в ней приняли участие около 130 компаний.

Читайте также на DK.RU

Белорусская кухня, «Песняры» и 426 экспонатов: чем удивит страна-партнер ИННОПРОМ

В Екатеринбурге начинает работать Генконсульство Казахстана