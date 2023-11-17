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В Екатеринбурге закроют отделение посольства Беларуси. Зато откроют генконсульство

В Екатеринбурге закроют отделение посольства Беларуси. Зато откроют генконсульство
Иллюстрация: DK.RU

Решение принято на уровне совета министров дружественного государства. В консульский округ будут входить регионы Уральского федерального округа и Пермский край.

#БЕЛАРУСЬ#НОВОСТИ

Совет министров Белоруссии обозначил срок, до которого должно быть открыто генеральное консульство республики в Екатеринбурге. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Роман Головченко, это должно произойти не позднее 1 апреля 2024 г.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге действует отделение посольства Республики Беларусь. До 1 апреля 2024 г. оно должно быть закрыто.

Как уже писал DK.RU, в консульский округ нового дипломатического учреждения войдет семь регионов — помимо Свердловской области, это Курганская, Тюменская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Пермский Край. Ранее администрация Екатеринбурга и правительство области получили рекомендацию выделить сотрудникам консульства жилые помещения — жилье должно быть предоставлено на условиях аренды или покупки.

Ранее DK.RU также сообщал, что в ближайшее время вырастет количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Минск. С 18 ноября рейсы запускает авиакомпания RedWings. Полеты будут выполняться раз в неделю, по субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.Общее время в пути составит 6 часов, из них 1 час 25 минут будет длиться посадка в Самаре, пишет Justmedia.ru

Также напомним, что в этом году Беларусь стала страной-партнером выставки ИННОПРОМ. Республика представила национальную экспозицию, площадью более 3 тыс. кв. м — в ней приняли участие около 130 компаний.

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Автор: Елизавета Порошина
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